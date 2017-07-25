Обзор вакансий: только 2,5% учителей обещают тысячу зарплаты

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Среди всех вакансий, открытых в Беларуси на 26 июля, лишь около 2,7% обещают зарплату более тысячи рублей, свидетельствуют данные Республиканского банка вакансий.



© Sputnik Руслан Кривобок В Беларуси открыты 382 вакансии для владеющих сербским языком

Средняя зарплата в Беларуси, по последним данным Белстата, превысила 800 рублей при цели достичь тысячи рублей к концу года. При этом большинство белорусов получают меньше этого показателя.

Среди открытых в республике вакансий большинство предлагают зарплату ниже средней по стране. Из 55486 вакансий оклад в тысячу рублей обещают лишь 1492 — то есть порядка 2,7% от общего числа.

Например, в республике открыты вакансии для 312 учителей, а зарплату от пятисот долларов обещают только в восьми вакансиях — то есть около 2,5% от общего числа. Из 2431 объявлений о вакансиях врачей в Беларуси тысячу рублей и больше обещают платить только в 33 местах — менее полутора процентов от общего числа вакансий.



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Среди 405 открытых вакансий для воспитателей лишь одна позволяет рассчитывать на зарплату от тысячи рублей, однако для этого необходимо знание литовского языка. Для медсестер, у которых вакантно более чем три тысячи мест, предлагается максимальный оклад в 770 рублей.

Самая высокая зарплата в республиканском банке вакансий — более 20 тысяч рублей — обещана топ-менеджеру в IT-компанию с большим опытом работы и знанием английского и голландского языков.

Достигнуть средней зарплаты по стране в тысячу рублей неоднократно требовал президент Беларуси Александр Лукашенко — такого показателя в республике необходимо достигнуть к концу 2017 года.