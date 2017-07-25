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В Могилеве на месяц закроют остановку "Могилевтехмонтаж"

26.07.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве с 27 июля на месяц закроют остановочный пункт общественного транспорта «Могилевтехмонтаж» в направлении площади Космонавтов, сообщили в горисполкоме.


Скриншот сделан с помощью сервиса «Яндекс.Карты»

Транспорт не будет останавливаться тут с 27 июля по 25 августа. Это связано с работами по благоустройству прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Космонавтов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Будут делать благоустройство территории.

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