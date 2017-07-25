В Могилеве с 27 июля на месяц закроют остановочный пункт общественного транспорта «Могилевтехмонтаж» в направлении площади Космонавтов, сообщили в горисполкоме.



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Транспорт не будет останавливаться тут с 27 июля по 25 августа. Это связано с работами по благоустройству прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Космонавтов.