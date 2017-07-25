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В Могилеве на месяц закроют остановку "Могилевтехмонтаж"
26.07.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве с 27 июля на месяц закроют остановочный пункт общественного транспорта «Могилевтехмонтаж» в направлении площади Космонавтов, сообщили в горисполкоме.
Транспорт не будет останавливаться тут с 27 июля по 25 августа. Это связано с работами по благоустройству прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Космонавтов.
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Будут делать благоустройство территории.
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