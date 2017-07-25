Более 15 млн рублей планируют направить на подготовку Дубровно к «Дажынкам-2017». Об этом сообщил журналистам заместитель председателя облисполкома Владимир Белоус.

Из этой суммы 11,6 млн рублей — бюджетные деньги, и порядка 4 млн рублей — средства из других источников.

«Постепенно начинаем вводить объекты в эксплуатацию. Уже завершены работы на 11-ти многоквартирных жилых домах, всего их запланировано отремонтировать более 30. К концу текущей недели введут в эксплуатацию обновленную автостанцию. Центральную городскую площадь планируем полностью завершить к концу августа», — сказал зампред облисполкома.

Он подчеркнул, что площадь преобразится до неузнаваемости — здесь появятся детский парк и новые фонтаны. Реконструкция затронет и социальные объекты — практически на 100% обновится школа, отремонтируют детские сады, учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта.