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Из-за вчерашней непогоды летевшие в Минск самолеты вынуждены были совершить посадку в Гомеле

26.07.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Непогода, которая вчера 25 июля бушевала в Минске сказалась и на работе авиакомпаний. Рейсы «Белавиа» летевшие в столицу из Киева и Калининграда вынуждены были приземлиться в Гомеле.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Гомеле пассажиры пробыли в среднем полчаса. Как рассказали в Гомельском аэропорте, все прошло в рабочем режиме, все были готовы, ведь такое случается не в первый раз. Так, в ноябре из-за неблагоприятных погодных условий в Гомеле приземлились сразу 7 самолетов, летевших из Европы и Санкт-Петербурга в Минск.

Напомним, вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Минске выпало рекордное количество осадков. Такого дождя в белорусской столице не было за всю историю метеонаблюдений.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Непогода, которая вчера 25 июля бушевала в Минске сказалась и на работе авиакомпаний. Рейсы "Белавиа" летевшие в столицу из Киева и Калининграда вынуждены были...

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