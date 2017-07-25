Арку в честь 750-летия города начали строить в Могилеве

Строительство арки на Минском шоссе началось в Могилеве, рассказал главный инженер УКСа города Виталий Шумейко. Сейчас закладывают фундамент постройки.





По словам Виталия Шумейко, уже ведутся работы по вязке арматуры фундамента объекта. На следующей неделе планируют приступить к бетонированию этой части объекта. Далее — колонны и перекрытие.

— Завершить возведение арки планируем в текущем году. Отделочные и декоративные работы перейдут на 2018-й. По нормативам на строительство арки предоставляется 9 месяцев, — уточнил Шумейко.

Он также отметил, что технология строительства арки достаточно сложная и трудоемкая, несмотря на внешнюю простоту. Только на надземную часть конструкции потребуется 35,6 т арматуры и 1383,5 куб. м бетона. А это около 500 тысяч рублей. Средства частично собраны могилевчанами. Строительные работы выполняют специалисты управления «Дорсервис» ДСТ-3.

Строительство арки на разворотном кольце Минского шоссе в Могилеве станет завершающим этапом реконструкции Минского шоссе. Она украсит въезд в город со стороны Минска.

Во время подготовки к празднованию 750-летия Могилева власти города предложили построить арку как подарок городу от могилевчан и открыли расчетный счет для сбора денег. Стоимость арки с благоустройством оценили в сумму около 1,5 млн рублей.