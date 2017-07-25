Создателю эсперанто доктору Заменгофу ищут уголок в Беларуси

ГРОДНО, 26 июл — Sputnik, Инна ГРИШУК. О том, что более 120 лет назад в Гродно жил создатель самого известного в мире искусственного языка эсперанто, сейчас напоминает лишь памятная табличка на Кирова, 5. Нынешний владелец здания хочет поскорее закончить ремонт и сделать единственную в Беларуси музейную экспозицию в честь Людвига Заменгофа. Правда, пока на это нет денег.



© Sputnik РИА Новости День рождения эсперанто: белорусско-польско-еврейский след

Языку надежды исполнилось 130 лет

Эсперанто — это искусственный язык, получивший самое широкое распространение во всем мире. Разработал его врач-окулист из Варшавы Людвиг Заменгоф. Первый учебник, в котором были описаны основные правила и словарь, вышел 26 июля 1887 года. Именно эта дата считается днем рождения эсперанто. В нынешнем году сторонники отмечают 130-летний юбилей языка.

Свое название новый язык получил от автора. Его создатель тогда захотел остаться неизвестным, поэтому подписался псевдонимом — доктор Эсперанто. В переводе на русский — "надеющийся".

Название получилось символическое. Заменгоф родился и вырос в Белостоке, который в те времена входил в состав Российской империи. В городе было много евреев, поляков, русских, белорусов. Маленький Людвиг всегда мечтал создать язык, который сможет объединить все нации и стать символом их мирного сосуществования.



© Sputnik/ Инна Гришук В этом доме по улице Кирова, 5 в Гродно с 1893 по 1897 годы жил и работал доктор Заменгоф

Жил на Полицейской улице

В Гродно Людвиг Заменгоф приехал из Варшавы. Он специально искал практику в небольшом городе, чтобы легче было искать клиентов. Пробыл здесь всего 4 года — с 1893 по 1897. Точные даты на основе архивных документов смог установить местный краевед, доктор медицинских наук Федор Игнатович. Например, в архиве сохранилась регистрационная карточка на врача Людвига Заменгофа от 22 октября 1893 года. В ней указано, что доктор занимается глазными болезнями, указана его дата рождения — 3 декабря (15 декабря по новому стилю) 1859 года.

Известно, что местные власти разрешили ему вести частную практику. После этого семья сняла квартиру № 4 в доме по улице Полицейской (современная Кирова). Молодой доктор открыл офтальмологический кабинет. При переписи населения в 1897 году указано, что вместе с родителями в семье Заменгоф были дети — сын 8-летний Адам и 7-летняя Софья.

Доктор Заменгоф стал единственным врачом-окулистом в городе, трудностей с клиентами у него не было. Но, несмотря на это, семья жила очень бедно. Денег постоянно не хватало. Проблема была в слишком сильном увлечении Людвига Марковича эсперанто.

Реформа эсперанто

Когда доктор Заменгоф приехал в Гродно, созданный им язык уже успел покорить многие страны, учебник эсперанто перевели на десятки языков.

"В начале 90-х годов 18 века доктор Заменгоф был единственным эсперантистом в Гродно. Он активно переписывался с эсперантистами из других стран, других городов Российской империи. Некоторые них приезжали к нему в гости", — рассказал историк, заведующий отделом новейшей истории Гродненского историко-археологического музея Андрей Вашкевич.



© Sputnik/ Инна Гришук Такие словари активно издавались в 20–30-е годы XX века

Кроме того, на годы жизни в Гродно пришелся период выпуска журнала "Эсперантист" и жаркие споры последователей нового языка о его реформировании. Вся работа легла на доктора Заменгофа. Он писал статьи, редактировал, готовил опросники для читателей, организовывал подписку на журнал. Успел издать две книжки по эсперанто.

Много времени уделял и переводам. Он мечтал создать "Библиотеку мировой литературы" на эсперанто. В частности, Заменгоф перевел и издал трагедию Шекспира "Гамлет".

Как добавляет Вашкевич, создатель эсперанто поддерживал дружбу с Элизой Ожешко. В те годы он перевел с польского на эсперанто одну из самых известных ее повестей "Марта". Сейчас это произведение в контексте мировой литературы изучают даже в Японии. Интересно, что недавно библиотека гродненского дома-музея Элизы Ожешко пополнилась произведением "Марта" на корейском. Кстати, перевод делали не с польского языка, а с эсперанто.

Уехал из Гродно из-за долгов

Доктор Заменгоф вошел в историю Гродно как активный общественный деятель. Он вступил в гродненское общество врачей и изучал причины распространения глазных болезней среди детей. Также часто участвовал в судебных процессах как присяжный заседатель.

Видимо, общественные обязанности и работа с эсперанто отнимали слишком много времени. Потому что доходы от врачебной практики успешного окулиста не покрывали расходы семьи. Людвиг Маркович часто брал деньги у своего тестя, владельца мыловаренного завода в Ковно. Но вскоре долгов стало слишком много, семье пришлось вернуться в Варшаву, где они поселились в бедном еврейском квартале.

Эсперантист из гродненской тюрьмы

С отъездом Заменгофа гродненская история эсперанто не закончилась. Расцвет этого языка пришелся на 20-30-е годы XX века. Как отмечает Вашкевич, в те годы эсперанто был популярен и в Советской России, и в Польше, и в Гродно. Активно издавались словари эсперантистов. В одном из них перечислялись люди, которые владели эсперанто по всему миру и указаны адреса для переписки.



© Sputnik/ Инна Гришук Обложка журнала "Волна эсперантиста", который выходил в начале XX века. Из запасников историко-археологического музея в Гродно.

В Гродно и окрестностях жило до десятка таких человек. Один из них — белорусский поэт, коммунист Филипп Пестрак. Интересно, что адресом его места жительства была Гродненская тюрьма. Наверное, от нечего делать учил эсперанто и переписывался с другими.

В гродненском музее хранится большая переписка с единомышленниками из всей Европы еще одного местного эсперантиста — Петра Севрука из Скиделя.

Новая волна активного интереса к эсперанто возникла в конце 80-х годов. В это время в Гродно появился кружок "Эсперо-Надежда". Его участники добились, чтобы на доме, в котором жил Заменгоф, установили памятную табличку. А с 1996 года именем знаменитого доктора названа одна из улиц на окраине областного центра.

Не комната, а уголок — так дешевле и реальней

Сейчас здание на Кирова, 5 в Гродно принадлежит предпринимателю Николаю Шамину. Лет восемь назад он занялся реставрацией здания, которое считается историко-культурной ценностью, под торгово-офисный центр.

Старинные фасады восстановили полностью, а вот завершить внутреннюю отделку помешал кризис. Когда в дом вселятся арендаторы, здесь появится памятный уголок, посвященный самому известному жителю.

"Мы обязательно организуем музейную экспозицию, посвященный Людвику Заменгофу и истории эсперанто. В этом доме он жил и работал. Не обещаю, что это будет целая комната, скорее, сможем выделить небольшой уголок. Это и дешевле, и более реально. Ведь это моя частная инициатива", — делится планами Шамин.

По словам предпринимателя, ему не удалось точно установить, в каком конкретно помещении находились кабинет и жилые комнаты Заменгофа. Но это не помешает осуществить задумку. С Шаминым несколько лет назад связывались сторонники эсперанто, которые были готовы передать документы, журналы и другие вещи, которые могут стать основой музейной экспозиции. Но сейчас о точных сроках ее создания говорить рано.