Новые подходы в лечении пациентов с ВИЧ-инфекцией утвердили в Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый национальный клинический протокол лечения ВИЧ-инфекции утвердили в Беларуси, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

В протоколе закреплен универсальный доступ к АРВ-терапии, что предполагает лечение всех людей, живущих с ВИЧ, независимо от клинической стадии ВИЧ-инфекции или от уровня клеток CD4. Документ будет введен в стране с 1 января 2018 года.

Руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что принятию этого документа предшествовала значительная работа как внутри страны, так и за пределами. Впервые ВОЗ дала рекомендацию лечить всех в 2015 году. В 2016-м было выпущено сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных, оно и легло в основу для разработки национальных белорусских протоколов.

Согласно рекомендации ВОЗ, каждое лицо, инфицированное ВИЧ, должно начинать антиретровирусную терапию как можно скорее после постановки диагноза. Данная рекомендация была основана на результатах клинических исследований, подтверждающих, что раннее начало антиретровирусной терапии способствует снижению смертности, улучшению здоровья ВИЧ-инфицированных, а также снижению риска передачи вируса партнеру.

Практическое внедрение указанных протоколов - следующий шаг и амбициозная задача. Их применение позволит прежде всего улучшить диагностику и выявляемость, расширить доступ и улучшить качество лечения, а также приблизить услуги здравоохранения к населению, которое в нем нуждается.

В глобальном масштабе количество людей, которые подлежат антиретровирусной терапии, в связи с принятием данных рекомендаций возросло с 18 млн до 37 млн.-0-