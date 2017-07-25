Жилье за 140 евро в неделю и обеды в кафе за 7 евро. Как хорошо и недорого отдохнуть в Паланге

Отдых в Паланге может быть не только бюджетным, но и очень комфортным. За неделю на этом литовском курорте с дорогой, жильем и питанием можно заплатить около 350 евро на одного. Единственное, чем направление может отпугнуть некоторых туристов — непредсказуемой погодой и прохладной водой в море.



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Погода непредсказуемая, зато обеды в кафе — до 8 евро на человека

Вячеслав и Надежда Бабахины из Витебска отдыхали в Паланге с 9 по 14 июня. На отпуск на троих (вместе с ними была дочь, которой 1 год и 3 месяца) они потратили около 1000 евро. Ездили туда на машине.

Надежда рассказывает, что сначала хотели лететь на море в другую страну, но из-за работы решили поехать туда, откуда можно оперативно вернуться домой на машине. Расстояние между Витебском и Палангой — 683 километра.

Пункты пропуска на белорусско-литовской границе на пути в Литву семья пересекла примерно за 20 минут, обратно — за 1,5 часа.



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— Мы не знали, что с ребенком до 3 лет, можем объезжать всю очередь с машинами, — объясняет Надежда, почему провели на границе столько времени. — Поэтому до пункта пропуска мы стояли в очереди вместе со всеми, а когда уже к нему подъезжали, то сказали, что у нас ребенок, и нас пропустили первыми.

За неделю до отпуска Вячеслав и Надежда забронировали отель на сервисе booking.com. Выбрали вариант без предоплаты и с бесплатной отменой бронирования. Со скидкой жилье обошлось в 300 евро, плюс нужно было заплатить туристический сбор в 10 евро.

Обедали во время отдыха в кафе. Цены на комплексный обед — в пределах 3,5−8 евро на человека. Например, в комплекс за 4,5 евро входил суп из щавеля, картофель по-деревенски, ребрышки на углях и компот.

Первые три дня отпуска погода в Паланге, по словам Надежды, была солнечная, температура воздуха доходила до 21 °C, но вода в море при этом оказалась холодной. По ее наблюдениям, почему-то в основном купались дети. На смену хорошей погоде пришел дождь. В этот день семья решила посетить музей янтаря. Билет на двоих взрослых стоил 5 евро.



Фото: commons.wikimedia.org

Надежда советует туристам, которые планируют посетить Палангу, заранее узнавать, какая там намечается погода. По ее словам, даже летом там бывают дни, когда люди ходят в куртках и шапках.

— Балтика — непредсказуемая. Три дня летом может стоять жара, и на следующий день погода будет, как осенью.

В отпуске Бабахины успели несколько раз съездить за покупками в Клайпеду и прокатиться на пароме на Куршскую косу. Билет на паром туда и обратно стоил 11 евро.

Вячеслав Бабахин отмечает, что Паланга — колоритный город и, они обязательно туда еще не раз вернутся.

«Дорога для поездки на машине хорошая, страховка на машину стоила 30 евро»

Студенты 6 курса Гомельского медицинского университета Денис Козловский с супругой в этом году тоже отдыхали в Паланге и тоже ездили на машине. Гомель с этим литовским курортом разделяют 823 километра. Отпуск пары пришелся на 29 мая — 5 июня. Поездка обошлась примерно в 700 евро.

— Паланга недалеко, туда можно быстро добраться на машине, и атмосфера там особая — морской воздух и сосновый лес.

Дорога из Гомеля на машине, по их подсчетам, заняла около девяти часов. Пункты пропуска на границе молодые люди прошли за 1,5−2 часа.

— Поездка была неутомительной, хоть я и был все время за рулем. До границы дорога хорошая и по Литве — автобан.

За страховку на машину на 15 дней при выезде за границу они заплатили 30 евро.

Четырехзвездочный отель в Паланге бронировали за неделю до отъезда на booking.com, и за вариант с завтраками на двоих с туристическим сбором заплатили 380 евро. При этом в гостинице был свой спа-комплекс с бассейном, сауной, джакузи и тренажерным залом.



Фото: pixabay.com

Обедали и ужинали молодые люди в кафе, средний чек на двоих выходил где-то на 15−20 евро.

Во время отдыха они загорали на пляже, купаться из-за холодной в море воды не рискнули. Каждый день ходили в ботанический сад, посетили музей янтаря, ездили в Клайпеду в торговые центры на шопинг. От Паланги до этого города — 30 километров.

Туристам, которые собираются в Палангу, Денис рекомендует при бронировании отеля смотреть на карте, где он находится.

— Есть хорошие по уровню отели, но расположение у них не очень комфортное: они или на центральной улице, где постоянно шум и гам, или далеко от моря. Отели, про которые пишут, что они на первой береговой линии, на самом деле могут быть отделены от пляжа лесным массивом и дорогой. Это не так, как в Турции и Италии: если первая линия, то сразу пляж.

Еще он советует стараться ходить в разные кафе и изучать цены на меню. Потому что есть очень недорогие и хорошие места, где можно вдвоем поесть на 7−8 евро. Такие заведения они нашли только под конец отпуска.

Что почем сейчас: дорога и жилье

Добраться в Палангу из Минска можно не только на своем автомобиле. Туда летают регулярные рейсы авиакомпании «Белавиа». Например, авиабилеты туда-обратно на 20−27 августа на одного взрослого на прямой рейс обойдутся в 156,15 белорусских рублей (68,89 евро) со всеми сборами.

Также можно доехать до Паланги на автобусе с пересадкой в Вильнюсе. Например, ресурс infobus.eu на 20 августа предлагает варианты стоимостью от 63,64 рубля (28,08 евро) за один билет в одну сторону. В пути такой автобус 9 часов и 30 минут.

Частные перевозчики предлагают трансфер Минск-Паланга-Минск за 40 евро в обе стороны плюс сбор в 20 рублей.



Фото: commons.wikimedia.org

Самый простой способ доехать до литовского курорта с пересадкой в Вильнюсе. До него из Минска ходит поезд, билет в одну сторону в сидячем вагоне стоит от 33 рублей (15 евро). Нужный вариант можно присмотреть на сайте БелЖД . Из Вильнюса Из литовской столице в Палангу удобнее всего добираться на автобусе, в пути около 4,5 часов, цена билета — около 20 евро.

Забронировать жилье можно на booking.com. Например, двухместный номер с завтраком в четырехзвездочном отеле с 20 по 27 августа можно найти за 1 391 рубль (613,72 евро). А цены на апартаменты начинаются от 320 рублей (141,19 евро) за весь этот период.

Стоимость жилья на сервисе airbnb.com начинается от 20 евро в сутки за комнату в доме.

Снять жилье в Паланге можно и по приезду на курорт. Комнаты сдаются на любой улице, ведущей к морю. Чаще всего местные предлагают для туристов комфортное жилье — за 30−40 евро в сутки можно снять комнату с отдельным входом, кухней-гостиной и санузлом. Горячая вода есть везде.

При этом планируя отдых в Паланге, надо помнить, что белорусам нужна виза. Консульский сбор составляет 60 евро.

Таким образом неделя в Паланге, если туда лететь самолетом «Белавиа» (68,89 евро), жить в апартаментах (141,19 евро), есть в кафе на 20 евро в день (семь дней — 140 евро) без сувениров и трат на культурный досуг может обойтись в чуть больше 350 евро.