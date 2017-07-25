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Для физиков-ядерщиков проходные баллы выросли на 50 пунктов

26.07.2017 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Проходной балл на специальность "ядерные физика и технологии" физического факультета БГУ в этом году вырос на 50 пунктов и составил 263, сообщили Sputnik в пресс-службе университета.

Для физиков-ядерщиков проходные баллы выросли на 50 пунктов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ряд центральных университетов Беларуси уже несколько лет набирают студентов на специальности, созданные для будущих работников БелАЭС. Среди них — отдельные специальности в БНТУ, БГУИР и БГУ.

По сравнению с прошлым годом, проходные баллы на "ядерные физика и технологии" в этом году выросли на 50 пунктов и составили 263 из 400. В прошлом году этот показатель составлял 210. Меньше проходной балл у тех, кто планирует заниматься радиационной и ядерной безопасностью в институте имени Сахарова — 244.

Несмотря на актуальность "ядерных" специальностей для Беларуси, многие абитуриенты по-прежнему выбирают гуманитарные специальности, из-за чего там выше и конкурсы, и проходные баллы.

Так, 382 балла необходимо для получения образования в сфере международного права, а 358 — для будущих специалистов в сфере китайской филологии. Впрочем, бывают и исключения: на "фундаментальную химию" проходной балл также большой — 350.

Белорусские университеты продолжают зачисление на бюджетную форму получения образования до 28 июля. По некоторым специальностям объявлен дополнительный набор — однако не в центральных вузах.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы стать физиком-ядерщиком в этом году необходимо было иметь минимум 263 балла, гораздо выше этот показатель у будущих востоковедов.

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