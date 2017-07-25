Сегодня ночью в группе «Типичная Серебрянка» во «ВКонтакте» появилась фотография молодого человека, который под зонтом плывет в надувном круге по огромной луже. Героя снимка зовут Семен Толкачев. Ему 19 лет, учится на ветеринара в Смиловичском аграрном колледже и шутит: «Вчера с друзьями открыли плавательный сезон».



Пока минчане злились на вчерашний дождь, Семен с друзьями открыл купальный сезон. Фото: личный архив Семена Толкачева.

Было около семи вечера, когда Семен с другом Владом сидели в пиццерии и смеялись, что домой теперь придется добираться вплавь.

— А потом подошел Ваня — еще один наш друг, — рассказывает Семен. — Весь мокрый. Говорит, недалеко от Ленинского РУВД, на 2-м Велосипедном переулке есть низина, и там налило огромную лужу. Такую — выше колена. Мы не поверили, он стал показывать фотки на телефоне. Рассказывал, автобусы туда доходят, а потом высаживают пассажиров, потому что дальше не проехать.

Ребята смеялись, болтали, а дождь все лил. Чуть позже синоптики скажут: в Минске это был самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений.

— А потом кто-то из ребят предложил купить надувной матрас и поплавать по той огромной луже, — продолжает Семен. — Это весело. Да и я, например, этим летом еще не купался, вот и открыл бы купальный сезон.

Искать надувной матрас долго не пришлось: пиццерия располагалась как раз над "Гиппо". Вот только денег на покупку у ребят не хватило. Зато на скидке были надувные круги. Один такой друзья и взяли.

— Правда, когда мы пришли на место, лужа уже порядком сошла, — вспоминает будущий ветеринар. — Но все равно воды было выше щиколотки. В общем, плавать нормально!

Купались ребята часа полтора.

— Ну а что, — смеется молодой человек. — Лужа ведь метров пять! Было где разогнаться.

Прохожих, говорит, Семен они не видели: поздно. А вот автомобилисты посматривали на них зло. Может, шутит, завидовали.

— А как водичка, теплая?

— Не то чтобы… Но было и не холодно, — отвечает. — И сегодня никто из нас не заболел.

Разошлись друзья ближе к часу ночи. Круг себе забрал Семен. В принципе, плавать парень умеет, так что сейчас использует надувное плавсредство как лежак.

— Очень удобно смотреть сериалы.

— А вы с друзьями вообще по жизни авантюристы?

— Мы — веселые, — говорит Семен. — Думаем, во время следующего ливня купить надувного розового фламинго и поплавать по Немиге, там поглубже. Жаль, только стоит фламинго дорого.