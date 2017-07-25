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КГК подготовил предложения по снижению себестоимости ЖКУ в Беларуси на 7,3%

26.07.2017 14:09 — Новости Общества | БелТА  
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КГК подготовил предложения по снижению себестоимости ЖКУ в Беларуси на 7,3%
Фото из архива

26 июля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Результаты контрольно-аналитических мероприятий по обоснованности формирования затрат на ЖКУ для населения рассматривались сегодня на коллегии Комитета госконтроля, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул председатель КГК Леонид Анфимов, снижение затрат в организациях ЖКХ - приоритетная задача, которую необходимо решать всей вертикали власти, начиная от Совета Министров до председателей райисполкомов. О принятии эффективных мер в данной сфере неоднократно говорил глава государства, и КГК уделяет этому направлению особое внимание.

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Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Результаты...

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