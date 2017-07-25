|
КГК подготовил предложения по снижению себестоимости ЖКУ в Беларуси на 7,3%
26.07.2017 14:09 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
26 июля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Результаты контрольно-аналитических мероприятий по обоснованности формирования затрат на ЖКУ для населения рассматривались сегодня на коллегии Комитета госконтроля, передает корреспондент БЕЛТА.
Как подчеркнул председатель КГК Леонид Анфимов, снижение затрат в организациях ЖКХ - приоритетная задача, которую необходимо решать всей вертикали власти, начиная от Совета Министров до председателей райисполкомов. О принятии эффективных мер в данной сфере неоднократно говорил глава государства, и КГК уделяет этому направлению особое внимание.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Результаты...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии