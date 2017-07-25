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Минск станет вторым регионом, где в аптеках начнут продавать тесты для самодиагностики ВИЧ

26.07.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Минск станет вторым регионом Беларуси, в аптеках которого начнут продаваться экспресс-тесты на ВИЧ, сообщила журналистам 26 июля в Минске заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анна Русанович.

По ее словам, в мае экспресс-тесты, которые осуществляют диагностику по слюне, реализуются в аптеках в некоторых крупных городах Гомельской области и самом областном центре. До конца текущего года, по ее словам, экспресс-тесты могут появиться в минских аптеках.

Она отметила, что возможность самотестирования в Минздраве обсуждалась давно. Прежде чем начать реализацию экспресс-тестов через аптеки, медицинское ведомство собирало информацию о необходимости таких тестов. Свое мнение высказывали и специалисты, и граждане.

«Сейчас уже можно однозначно сказать, что тесты востребованы, люди их покупают. Негативной реакции на продажи нет», — сказала эпидемиолог.

Тест-системы продаются пока только в государственной сети, однако, отметила представитель Минздрава, это не означает, что их не могут приобрести частные аптеки.

«Мы думаем о расширении регионов, которые включатся в продажу тестов, — отметила Русанович. — Минск первым присоединится к этой кампании».

В американском экспресс-тесте для анализа слюны используется специально обработанная впитывающая подушечка, которую прикладывают к десне для пропитывания слюной, а затем помещают в пробирку с буферным раствором на 20 минут. Результат считывают через 20−40 минут. При появлении одной полоски напротив буквы С (control) результат можно считать отрицательным; при появлении второй полоски напротив буквы T (test) он расценивается как положительный. Однако положительный результат экспресс-теста еще не означает наличие инфекции у человека. Поэтому с тестовым набором в аптеках выдают листовки с информацией о том, как действовать дальше, если результат оказался положительным. Стоимость экспресс-теста составляет около 6 рублей.

Всего на 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 17 748 ВИЧ-положительных людей. В Гомельской области зарегистрировано 40% всех зафиксированных в стране случаев ВИЧ — 486,3 на 100 тыс. населения. На втором месте Минск (188,5) и Минская область (195,1) — 30% зарегистрированных случаев. Меньше всего зарегистрированных ВИЧ-положительных в Гродненской области — 74,6 человека на 100 тыс. населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Тест-системы продаются пока только в государственной сети, однако, отметила представитель Минздрава, это не означает, что их не могут приобрести частные аптеки.

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