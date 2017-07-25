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Порядка 12% всех учебников будут с электронными приложениями

26.07.2017 14:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Около 12% от общего числа всех учебных пособий для школ в 2017-2018 учебном году будет с электронными приложениями, свидетельствуют данные Национального института образования.

Порядка 12% всех учебников будут с электронными приложениями
© Sputnik / Виктор Толочко
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Учебные программы, методические рекомендации и прочие документы к школьному учебному году 2017/2018 уже готовы и опубликованы на сайте Национального института образования.

Среди официальных документов — и перечень учебных изданий и пособий, которые будут использоваться школьниками в этом учебном году. Всего список включает более 700 наименований — это пособия на русском и белорусском языках по предметам, а также атласы, сборники задач и иные используемые учениками издания.

Всего из порядка 750 учебных пособий у 99 должны быть электронные приложения с дополнительными учебными материалами. Вводить использование дополнительных дисков к учебникам начали недавно, с тех пор число их растет.

Значительная часть учебников были переизданы или изданы впервые в последние годы, а самое старое пособие — хрестоматия по литературному чтению для первоклассников, которая увидела свет еще в 2000 году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно выступал с критикой белорусских учебников — называл их слишком сложными, перегруженными информацией и сетовал на отсутствие в них должного числа иллюстративного материала. Министерство образования обещало полностью обновить ряд учебников в этом учебном году и полностью переиздать все пособия в течение нескольких лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Список учебных изданий, пригодных для использования библиотеками учреждений общего среднего образования превышает 700 наименований.

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