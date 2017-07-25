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Браконьеру из Столинского района за шесть убитых уток грозит уголовная ответственность

26.07.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителю Столинского района грозит уголовная ответственность и крупный штраф за незаконную охоту на уток. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В ночь с 24 на 25 июля вооруженного человека на поле у деревни Радчицк заметил проезжавший по дороге Столин - Пинск автомобилист. Браконьера выследили и задержали около полуночи. Он утверждал, что добычи у него нет. Однако во время разбирательства инспекторы услышали шорох в близлежащем кустарнике. Как оказалось, там нарушитель спрятал мешок с шестью особями кряквы, который в тот момент попытался забрать его товарищ.

Охотнику-нелегалу грозит уголовная ответственность, так как причиненный природе ущерб составляет более 4 тысяч рублей. Также у мужчины изъято незарегистрированное ружье. Причем уже четвертое за последние два года. Откуда у него столько оружия, сейчас выясняют правоохранители.

 
 
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