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Организации ЖКХ в 2017 году должны дополнительно сэкономить не менее Br93 млн

26.07.2017 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Организации ЖКХ в 2017 году должны дополнительно сэкономить не менее Br93 млн

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ЖКХ в 2017 году должны дополнительно сэкономить не менее Br93 млн за счет снижения затрат, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим резервы для экономии ресурсов. В прошлом году приняты решения как на уровне правительства, так и на уровне райисполкомов, позволившие снизить затраты на B260 млн. Они продолжают давать эффект. Правительством утверждено задание на нынешний год по снижению затрат дополнительно еще на Br93 млн", - отметил Александр Терехов.

Экономии планируется достичь за счет внедрения новых технологий, систем автоматизации, оптимизации систем теплоснабжения (в отрасли большое количество котельных работают неэффективно).

"Необходим индивидуальный подход к каждому объекту, который эксплуатируется в сфере ЖКХ, к каждой организации, чтобы исключить сверхнормативное расходование средств. Министерством разработан план мероприятий, в котором насчитывается 14 пунктов. Из них только по четырем требуется решение на уровне правительства. По остальным вопросам, которые касаются повышения эффективности управления госсобственностью, необходимо работать в регионах и на предприятиях", - подчеркнул министр.

Результаты контрольно-аналитических мероприятий по обоснованности формирования затрат на ЖКУ для населения рассматривались сегодня на коллегии Комитета госконтроля, которая проводится по поручению Президента с участием руководителей профильных министерств и ведомств, а также председателей облисполкомов и Минского горисполкома. Ее цель - подготовка согласованных решений по оптимизации работы организаций ЖКХ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ЖКХ в 2017 году должны дополнительно сэкономить не менее Br93 млн за счет снижения затрат, сообщил журналистам министр...

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