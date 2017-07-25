КГК подготовил предложения по снижению себестоимости ЖКУ в Беларуси на 7,3%

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26 июля, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. КГК подготовил предложения по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%. Результаты контрольно-аналитических мероприятий по обоснованности формирования затрат на ЖКУ для населения рассматривались сегодня на коллегии Комитета госконтроля, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул председатель КГК Леонид Анфимов, снижение затрат в организациях ЖКХ - приоритетная задача, которую необходимо решать всей вертикали власти, начиная от Совета Министров до председателей райисполкомов. О принятии эффективных мер в данной сфере неоднократно говорил глава государства, и КГК уделяет этому направлению особое внимание.

"Комитету дважды давалось поручение всесторонне изучить порядок формирования тарифов, найти внутренние резервы в самой системе, максимально задействовав которые, можно было бы существенно увеличить окупаемость затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей", - отметил Леонид Анфимов.

В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги в зимний период в среднем 30,9% занимает плата за теплоснабжение. В этой связи в первую очередь предложения комитета направлены на повышение эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства. Так, по словам начальника главного управления контроля за работой отраслей в сфере материального производства КГК Станислава Наркевича, предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники. Всего в стране насчитывается более 300 таких объектов, на отдельных из них себестоимость теплоэнергии в 3-6 раз превышает среднюю по системе ЖКХ.

Основной причиной сверхнормативных потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, запланированные объемы замены не выполняются. Аналогичная ситуация складывается и по сетям водоснабжения и канализации. Потери в сетях водоснабжения в целом по стране в 2016 году составили 18% при установленном Минжилкомхозом нормативе 12%.

Также, по мнению КГК, необходимо повышать эффективность заготовки и использования местных видов топлива. Зачастую предприятия используют переувлажненные дрова и щепу, что приводит к нерациональному и неэффективному их использованию. Снизить не менее чем на 20% затраты на закупку древесного сырья позволит заготовка собственными силами предприятий ЖКХ. Данные расчеты подтверждает практический эксперимент, проведенный в Чаусском районе.

Кроме того, требуется исключить случаи необоснованного отнесения на себестоимость услуг накладных расходов, превышающих нормативные, факты завышения себестоимости по причине закупок у посреднических структур, прекратить практику содержания непрофильных активов, оптимизировать расходы при приобретении товаров (работ, услуг). Отдельные предложения касаются совершенствования нормативной базы, в частности, по формированию тарифов в области обращения с коммунальными отходами, установлению коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и землю.

По словам заместителя председателя КГК Владимира Кухарева, реализация предложенного комплекса мероприятий, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на жилищно-коммунальные услуги на сумму около Br220 млн и снизить себестоимость услуг на 7,3%.

В прошлом году государственные контролеры изучили вопросы формирования себестоимости ЖКУ и внесли предложения по снижению затрат. Их реализация позволила снизить в 2016 году затраты организаций на 16,5%, сэкономить Br267 млн.

"Проверки в нынешнем году выявили многочисленные недостатки и нарушения, до сих пор многие организации живут по затратному принципу, рассчитывая на компенсацию своих потерь из бюджета. Мы подготовили предложения по повышению эффективности отрасли, которые планируется реализовать в 2017-2018 годах", - сказал Владимир Кухарев.

Коллегия КГК проводится по поручению Президента с участием руководителей профильных министерств и ведомств, а также председателей облисполкомов и Минского горисполкома. Ее цель - подготовка согласованных решений по оптимизации работы организаций ЖКХ.-0-