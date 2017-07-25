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Гродненские гостиницы проверят на велодружественность
26.07.2017 15:06 — Новости Общества | Tut.by
Общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» проведет исследование, насколько гродненские гостиницы, отели и хостелы удобны для велосипедистов. Активисты хотят выяснить, в какие объекты туризма удобнее всего вселиться, если ты путешествуешь с велосипедом, где можно взять велосипед напрокат и сможет ли персонал отеля рассказать постояльцам о местах велопроката,
— В нашу организацию несколько раз обращались велотуристы, планирующие поездку в Гродно или Гродненскую область. Их интересуют как вопросы пересечения границы и веломаршруты, так и место ночлега с парковкой велосипеда, — комментирует председатель правления ООВ «ВелоГродно» Юлия Коледа. — Мы впервые будем проводить такой опрос и полная информация будет важна и нам и туристическим агентствам, которые предоставляют информацию иностранцам.
Информация, полученная по итогам исследования, будет размещена на сайтах ВелоГродно и EuroVelo-2 (Ирландия-Россия).
За последние пять лет количество велосипедистов в Гродно увеличилось в несколько раз. В городе проходят международные веломарафоны, гонки, а также велофорум.
Для велотуристов, которых с каждым годом в Гродно становится всё больше, в том числе благодаря безвизовому въезду, вопросы хранения велосипеда могут стать приоритетом при выборе отеля, хостела или гостиницы, как и возможность взять двухколесный транспорт напрокат.
Если вы являетесь владельцем гостиницы, хостела или отеля, то общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» приглашает вас принять участие в исследовании, написав на почту velogrodnoby@gmail.com.
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Общественное объединение велосипедистов "ВелоГродно" проведет исследование, насколько гродненские гостиницы, отели и хостелы удобны для велосипедистов.
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