Гродненские гостиницы проверят на велодружественность

Общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» проведет исследование, насколько гродненские гостиницы, отели и хостелы удобны для велосипедистов. Активисты хотят выяснить, в какие объекты туризма удобнее всего вселиться, если ты путешествуешь с велосипедом, где можно взять велосипед напрокат и сможет ли персонал отеля рассказать постояльцам о местах велопроката, сообщается на сайте объединения.



Фото: Виталий Дернейко, grodnonews.by, носит иллюстративный характер

— В нашу организацию несколько раз обращались велотуристы, планирующие поездку в Гродно или Гродненскую область. Их интересуют как вопросы пересечения границы и веломаршруты, так и место ночлега с парковкой велосипеда, — комментирует председатель правления ООВ «ВелоГродно» Юлия Коледа. — Мы впервые будем проводить такой опрос и полная информация будет важна и нам и туристическим агентствам, которые предоставляют информацию иностранцам.

Информация, полученная по итогам исследования, будет размещена на сайтах ВелоГродно и EuroVelo-2 (Ирландия-Россия).

За последние пять лет количество велосипедистов в Гродно увеличилось в несколько раз. В городе проходят международные веломарафоны, гонки, а также велофорум.

Для велотуристов, которых с каждым годом в Гродно становится всё больше, в том числе благодаря безвизовому въезду, вопросы хранения велосипеда могут стать приоритетом при выборе отеля, хостела или гостиницы, как и возможность взять двухколесный транспорт напрокат.

Если вы являетесь владельцем гостиницы, хостела или отеля, то общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» приглашает вас принять участие в исследовании, написав на почту velogrodnoby@gmail.com.

Исследование проводится в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси» в сотрудничестве с Министерством спорта и туризма, при финансовой поддержке ЕС. Цель данного проекта способствовать развитию городского велосипедного движения в Беларуси благодаря улучшениям законодательных, нормативных актов для велосипедной инфраструктуры на национальном и региональном уровне; повышение эффективности организаций в области продвижения и развития велосипедной транспортной системы; обеспечения активного участия местных жителей в привлечении внимания городских властей к правам и возможностям велосипедистов. Проект будет реализован в Беларуси в 2017—2019 годах Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом при финансовой поддержке Европейского союза.​