В Могилевском областном суде 26 июля началось рассмотрение дела 47-летней могилевчанки, обвиняемой в покушении на убийство своей 9-месячной внучки. 31 января она выбросила девочку с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже дома на улице Криничной в Могилеве. Обвиняемая в тот момент была пьяна.

Несмотря на травмы, полученные при падении с высоты более 13 метров в сугроб снега, а также 11-градусный мороз, ребенок остался жив. Поскольку инцидент произошел в середине дня, девочку, одетую в кофточку и ползунки, вскоре заметили прохожие, которые вызвали медицинскую помощь и милицию. В больнице ребенок провел несколько дней.

Обвиняемая работает продавцом в магазине. Она полностью признала вину в покушении на убийство внучки. Женщина рассказала, что проживает в двухкомнатной квартире с семьями обеих своих дочерей, у каждой из которых уже родились дети. Несмотря на стесненные жилищные условия, все живут дружно, помогают друг другу, поддерживают хорошие отношения. Женщина заявляла, что очень любит обеих своих внучек, участвует в их воспитании и неоднократно оставалась присматривать за ними, когда родители уходили по делам.

Подсудимая рассказала, что злоупотреблять спиртным начала после смерти супруга 5 лет назад. Впоследствии она старалась скрыть пристрастие от родных, однако они знали об этом и даже просили ее пройти лечение.

31 января, со слов женщины, она также выпила много водки, хотя находившийся с нею в квартире зять — дядя выброшенной девочки — не заметил этого. После того как мужчина ушел на работу, женщина выпила еще. Что было дальше, не помнит. Осознавать окружающую действительность стала, лишь когда появились сотрудники милиции. В своем поступке раскаивается, просит прощения у пострадавших.

По словам дочерей и зятьев обвиняемой, отношения с ней были и остаются хорошими. Бабушка всегда чем могла помогала обеим семьям, на нее без опаски можно было оставить внучек.

— Она самая лучшая мать, самая лучшая бабушка, — утверждала старшая дочь — тетя выброшенной девочки. Мать малышки и ее отец также лишь положительно отзывались о подсудимой, подчеркивая, что не имеют к ней претензий. Что касается употребления спиртного, то, по словам отца пострадавшего ребенка, теща, если и выпивала, то «в пределах разумного».

Молодой человек также сообщил, что в настоящее время с дочкой, которой уже год и три месяца, все хорошо. Она развивается без каких-либо отклонений.

Помимо родных подсудимой, сегодня на суде были заслушаны несколько других свидетелей.