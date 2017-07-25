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Изобретательный контрабандист спрятал сигареты в два цилиндра двигателя
26.07.2017 16:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Очередного контрабандиста, который проявил изобретательность для того, чтобы перевезти сигареты из Беларуси, задержали на польской стороне, передает налоговая служба Белостока.
Mercedes с 30-летним белорусом был остановлен для проверки на погранпереходе Половцы (с белорусской стороны Песчатка — Sputnik). Контрабанду обнаружила служебная собака пограничников.
Углубленный досмотр показал, что из шести цилиндров двигателя легковушки работали только четыре, а в остальных двух были спрятаны сигареты. Всего из двух цилиндров было извлечено 110 пачек табачной продукции.
Теперь белорусу грозит конфискация автомобиля и штраф.
В минувшем году на границе
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Из шести цилиндров двигателя Mercedes четыре работали, а два были начинены табачной продукцией.
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