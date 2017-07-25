Изобретательный контрабандист спрятал сигареты в два цилиндра двигателя

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Очередного контрабандиста, который проявил изобретательность для того, чтобы перевезти сигареты из Беларуси, задержали на польской стороне, передает налоговая служба Белостока.

Mercedes с 30-летним белорусом был остановлен для проверки на погранпереходе Половцы (с белорусской стороны Песчатка — Sputnik). Контрабанду обнаружила служебная собака пограничников.

Углубленный досмотр показал, что из шести цилиндров двигателя легковушки работали только четыре, а в остальных двух были спрятаны сигареты. Всего из двух цилиндров было извлечено 110 пачек табачной продукции.

Теперь белорусу грозит конфискация автомобиля и штраф.

В минувшем году на границе был выявлен еще один изобретательный перевозчик сигарет — в тормозных барабанах Nissan 29-летнего белоруса было обнаружено около 80 пачек табачной продукции.