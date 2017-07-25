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КГК придумал, как снизить себестоимость ЖКУ
26.07.2017 16:14 — Новости Общества | БДГ
КГК намеревается снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%.
В среду, 26 июля, состолось заседание коллегии Комитета госконтроля, на котором рассматривались возможности снижения затрат на жилищно-коммунальные услуги для населения, передает
По словам главы КГК Леонида Алфимова, основным вопросом является в первую очередь снижение затрат в организациях ЖКХ, и его нужно решать «на всей вертикали власти».
Алфимов отметил, что комитету дважды поручалось изучить порядок формирования тарифов путем использования внутренних резервов в самой системе и увеличения окупаемости затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей.
Так, в зимний период стоимости услуг ЖКХ 30,9% занимает оплата теплоснабжения, в связи с этим комитет предлагает повысить эффективность работы энергетического и водопроводного хозяйства. Предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники.
Подобных объектов в стране более 300, где себестоимость теплоэнергии в несколько раз превышает среднюю по причине неудовлетворительного состояния теплосетей. Неэффективные котельные предлагается ликвидировать.
Представители КГК отметили еще несколько способов снижения себе стоимости услуг: это повышение эффективности заготовки местных видов топлива, а также снижение затрат на закупку древесного сырья на 20% путем осуществления заготовки собственными силами.
Кроме того, предлагается усовершенствовать нормативную базу в части формирования тарифов и коэффициентов к ставкам налога. Предложено также оптимизировать штат работников.
По словам зампредседателя КГК Владимира Кухарева, реализация предложенного комплекса мероприятий, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на жилищно-коммунальные услуги на сумму около Br220 млн и снизить себестоимость услуг на 7,3%.
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Предполагается, что в 2016-2020 годах уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг
Напомним, что, в соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января
Предполагается, что в 2018 году население будет полностью покрывать стоимость всех жилищно-коммунальных услуг за исключением теплоснабжения. По тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение) окупаемость затрат населением планируется довести в 2020 году до 30%, что примерно вдвое выше нынешнего уровня.
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КГК намеревается снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%.
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