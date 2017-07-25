КГК придумал, как снизить себестоимость ЖКУ

КГК намеревается снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг в Беларуси на 7,3%.

В среду, 26 июля, состолось заседание коллегии Комитета госконтроля, на котором рассматривались возможности снижения затрат на жилищно-коммунальные услуги для населения, передает БЕЛТА .

По словам главы КГК Леонида Алфимова, основным вопросом является в первую очередь снижение затрат в организациях ЖКХ, и его нужно решать «на всей вертикали власти».

Алфимов отметил, что комитету дважды поручалось изучить порядок формирования тарифов путем использования внутренних резервов в самой системе и увеличения окупаемости затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей.

Так, в зимний период стоимости услуг ЖКХ 30,9% занимает оплата теплоснабжения, в связи с этим комитет предлагает повысить эффективность работы энергетического и водопроводного хозяйства. Предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники.

Подобных объектов в стране более 300, где себестоимость теплоэнергии в несколько раз превышает среднюю по причине неудовлетворительного состояния теплосетей. Неэффективные котельные предлагается ликвидировать.

Представители КГК отметили еще несколько способов снижения себе стоимости услуг: это повышение эффективности заготовки местных видов топлива, а также снижение затрат на закупку древесного сырья на 20% путем осуществления заготовки собственными силами.

Кроме того, предлагается усовершенствовать нормативную базу в части формирования тарифов и коэффициентов к ставкам налога. Предложено также оптимизировать штат работников.

По словам зампредседателя КГК Владимира Кухарева, реализация предложенного комплекса мероприятий, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на жилищно-коммунальные услуги на сумму около Br220 млн и снизить себестоимость услуг на 7,3%.

Ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин заявлял , что тарифная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства должна соответствовать уровню доходов населения.

К концу этого года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к концу 2018 года — 100%.

Предполагается, что в 2016-2020 годах уровень возмещения населением стоимости жилищно-коммунальных услуг будет повышаться ежегодно.

Напомним, что, в соответствии с Указом президента №550, каждый год 1 января тарифы ЖКХ могут подниматься не более чем на 5 долларов, однако, по словам экспертов, эта сумма может быть существенно повышена из-за требований кредиторов.

Предполагается, что в 2018 году население будет полностью покрывать стоимость всех жилищно-коммунальных услуг за исключением теплоснабжения. По тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение) окупаемость затрат населением планируется довести в 2020 году до 30%, что примерно вдвое выше нынешнего уровня.