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Долину реки Остер в Климовичском районе объявили заказником

26.07.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Долину реки Остер в Климовичском районе объявили водно-болотным заказником в соответствии с государственной программой развития особо охраняемых природных территорий. Его площадь превышает 3 тыс. га.

Заказник начинается от границы Российской Федерации и заканчивается на границе Кричевского района Могилевской области. Длина реки в пределах Климовичского района — 46,5 км. На территории заказника обитают 5 видов краснокнижных птиц: выпь малая, белоспинный дятел, коростель, зимородок обыкновенный и черный коршун. Долина реки расположена в экологически чистом месте. Здесь нет промышленных предприятий, немного сельскохозяйственных объектов.

 
 
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Площадь особо охраняемых природных территорий составляет более 3 тыс. гектаров.

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