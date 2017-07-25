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Долину реки Остер в Климовичском районе объявили заказником
26.07.2017 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Долину реки Остер в Климовичском районе объявили водно-болотным заказником в соответствии с государственной программой развития особо охраняемых природных территорий. Его площадь превышает 3 тыс. га.
Заказник начинается от границы Российской Федерации и заканчивается на границе Кричевского района Могилевской области. Длина реки в пределах Климовичского района — 46,5 км. На территории заказника обитают 5 видов краснокнижных птиц: выпь малая, белоспинный дятел, коростель, зимородок обыкновенный и черный коршун. Долина реки расположена в экологически чистом месте. Здесь нет промышленных предприятий, немного сельскохозяйственных объектов.
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Площадь особо охраняемых природных территорий составляет более 3 тыс. гектаров.
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