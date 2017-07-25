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Около 70% занятых борщевиком площадей Беларуси находится в Витебской области

26.07.2017 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Около 70% занятых борщевиком Сосновского белорусских территорий расположено в Витебской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Руслана Винокурова.

«Тема борьбы с борщевиком Сосновского очень актуальна для Витебской области. В регионе растение занимает более 2 тысяч га земель. Больше всех страдают от сорняка Ушачский, Витебский, Городокский, Браславский районы, где ранее борщевик возделывался, как кормовая культура, — сказал Руслан Винокуров. — Нынешние погодные условия для агрессора очень благоприятны. Мы наблюдали, как за ночь ядовитый сорняк прирастал сразу на 5−10 см».

Проблемой занимаются природоохранная и землеустроительная служба.

«Даем предписания конкретно по каждому объекту, контролируем их выполнение», — отметил Руслан Винокуров.

Уничтожают сорняк землепользователи, то есть те организации и предприятия, на чьих территориях борщевик укоренился. Так при предприятиях ЖКХ созданы специальные группы, которые борются с борщевиком в населенных пунктах. Кроме этого, ядовитое растение уничтожают предприятия лесного хозяйства и АПК.

Средства на борьбу с борщевиком выделяются из бюджета, предприятия и организации тратят на эти цели и собственные средства. Заросли истребляются механическим и химическим способами. Экологи подчеркивают, что при выкашивании растения самое главное не упустить момент и успеть до цветения. Семена борщевика не теряют способности к произрастанию на протяжении многих лет.

 
 
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А нынешняя погода для этого растения очень благоприятная. Специалисты наблюдали, как за ночь ядовитый сорняк прирастал сразу на 5−10 см.

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