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Четыре семьи чеченских беженцев из Бреста направили жалобы в Европейский суд по правам человека
26.07.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Миссия помощи беженцам в Бресте
В обращениях указано, что вопреки международным соглашениям, пограничные службы месяцами не пропускают беженцев, пытающихся пересечь границу для подачи заявления на получение статуса убежища.
«Обращения были поданы от имени четырех семей. Две из них прошли границу.
Как пояснил юрист миссии, прежде всего это стратегические жалобы.
«Во-первых, чтобы суд признал, что Польша нарушает права беженцев, отказывая им в процедуре доступа к рассмотрению заявления на получение статуса беженца. Во-вторых, необходимо восстановить права этих семей. В-третьих, чтобы семьи могли получить какую-то компенсацию за то время, что они провели здесь», — отметил собеседник.
Все семьи, которые направили жалобы, рассказывали о преследованиях на Родине и утверждали, что являются жертвами незаконных задержаний и пыток.
«Все эти люди опасались, что за ними сюда (в Беларусь — TUT.BY) может кто-то приехать. Во-вторых они опасались, что их могут объявить в розыск в России и тогда Беларусь их сама выдаст. В-третьих, семьи находились здесь многие месяцы и просрочили срок, который они могли легально находится на территории Беларуси. Если бы их паспорта проверили, их бы просто выслали», — объяснил Никита Матющенков.
По оценкам правозащитников сейчас в Бресте находится от 300 до 500 соискателей статуса беженцев в Польше. Ежедневно на утренней электричке в польский Тересполь ездит около 100 претендентов. Как и ранее, заявление на получение статуса беженца принимают у 2−3 семей. Остальных возвращают следующим поездом в Беларусь.
Ожидается, что решения по обращениям будут приняты в срок до двух лет.
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Из них две семьи уже в Польше, одна до сих пор находится в Бресте, четвертая - уехала в Россию.
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