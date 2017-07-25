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БГУИР зачислил "элитных абитуриентов"
26.07.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники зачислил "элитных абитуриентов", заявил ректор вуза Михаил Батура.
IT-вуз зачислил студентов-бюджетников накануне — всего приняли 1180 первокурсников, средний балл которых составил 332 балла из 400.
"В этом году мы зачисляем очень сильного, элитного абитуриента. Конкурс в БГУИР — это конкуренция среди сильнейших абитуриентов. У нас на 1036 мест подали документы более 1600 человек, но зато какие. Самый низкий проходной балл, с которым к нам можно было поступить на бюджет на дневное отделение, — 257", — сообщил Батура.
Как сообщили в пресс-службе БГУИР, абитуриенты могли следить за зачислением и онлайн — на YouTube трансляцию смотрели 800 человек. Сразу же получали всю информацию абитуриенты и в личном кабинете на сайте.
В этом году все заявления подавались при помощи электронного кабинета, а ранжировал абитуриентов при поступлении компьютер. Такая система зачисления используется в вузах республики только в БГУИР.
Самые популярные специальности в вузе — "Информатика и технологии программирования", "Программное обеспечение информационных технологий" и "Информационные системы и технологии (в игровой индустрии).
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Вуз уже несколько лет развивает систему электронного зачисления поступающих - первый в Беларуси.
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