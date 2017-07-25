Коммунальный коллапс. Толочинцы два месяца живут без горячей воды, закрылась и городская баня

Плановый ремонт тепломагистралей в Толочине затянулся: вместо двух недель — два месяца. Коммунальщики и власти просят потерпеть, но терпение уже на исходе. Тем более, что единственная в райцентре баня на днях закрылась.

На стенках десятилитровых кастрюль уже образовался слой накипи, счета за потребление газа выросли в несколько раз. В домах, расположенных в центре Толочина, горячую воду отключили 7 июня. К тому, что плановый ремонт теплотрассы может затянуться, местные жители были готовы, но не ожидали, что настолько.

За лето в городе должны заменить 1,5 километра теплотрасс, но на объекте нет ни души. По словам директора местного коммунального хозяйства, специалисты выехали за специальным оборудованием. Во время укладки применяют долговечные и энергосберегающие технологии. Обычной сваркой трубы не соединить.

В двух микрорайонах работы уже завершили. В центре Толочина, по словам местных чиновников, сроки затянули из-за ремонта центральной котельной. Минувшей зимой один из котлов на месяц вышел из строя.

Люди должны нас понять, потерпеть и смириться с данной ситуацией, — говорит Игорь Орех, заместитель председателя райисполкома.

Насколько хватит терпения, сказать сложно. Особенно после того, как закрылась городская баня. Она хоть и работала только по выходным, но выручала местных жителей. Теперь и баня на ремонте: оборудование не выдержало нагрузки.