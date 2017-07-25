ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коммунальный коллапс. Толочинцы два месяца живут без горячей воды, закрылась и городская баня

26.07.2017 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Плановый ремонт тепломагистралей в Толочине затянулся: вместо двух недель — два месяца. Коммунальщики и власти просят потерпеть, но терпение уже на исходе. Тем более, что единственная в райцентре баня на днях закрылась.

На стенках десятилитровых кастрюль уже образовался слой накипи, счета за потребление газа выросли в несколько раз. В домах, расположенных в центре Толочина, горячую воду отключили 7 июня. К тому, что плановый ремонт теплотрассы может затянуться, местные жители были готовы, но не ожидали, что настолько.

За лето в городе должны заменить 1,5 километра теплотрасс, но на объекте нет ни души. По словам директора местного коммунального хозяйства, специалисты выехали за специальным оборудованием. Во время укладки применяют долговечные и энергосберегающие технологии. Обычной сваркой трубы не соединить.

В двух микрорайонах работы уже завершили. В центре Толочина, по словам местных чиновников, сроки затянули из-за ремонта центральной котельной. Минувшей зимой один из котлов на месяц вышел из строя.

Люди должны нас понять, потерпеть и смириться с данной ситуацией, — говорит Игорь Орех, заместитель председателя райисполкома.

Насколько хватит терпения, сказать сложно. Особенно после того, как закрылась городская баня. Она хоть и работала только по выходным, но выручала местных жителей. Теперь и баня на ремонте: оборудование не выдержало нагрузки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальщики и власти просят людей потерпеть, но терпение уже на исходе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БГУИР зачислил "элитных абитуриентов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика