Официальная безработица снизилась в Беларуси

МИНСК, 26 июл — Sputnik. В Беларуси на 1 июля официальная безработица составила 0,8% от экономически активного населения страны, сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на оперативные данные министерства труда и социальной защиты населения.

По данным Белстата, в июне в экономике Беларуси было занято четыре миллиона 344,8 тысячи человек.

"Численность зарегистрированных безработных на конец июня 2017 г. составила 34,2 тысячи человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец июня 2017 года составил 0,8% от численности рабочей силы", — говорится в сообщении Белстата.

Для сравнения, по данным Минтруда, за май уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9% к численности экономически активного населения (на конец мая 2016 года этот показатель составлял 1,1%).

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил чиновникам на местах до 1 мая трудоустроить всех безработных, а также "жен и любовниц". Тем, кому не смогут найти постоянное место работы, президент поручил предоставить возможность участия в оплачиваемых общественных работах.