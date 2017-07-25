Такого ливня, как сегодня ночью, Минск не видел за всю историю метеонаблюдений . И пока одни минчане мирно спали в квартирах под шум дождя, другие — в буквальном смысле сражались со стихией. Машины МЧС выезжали по адресам, чтобы откачать воду из дворов частных усадеб. А кое-где вода пришла прямо в дома, затопив бытовую технику и шкафы. TUT.BY побывал на улицах Пржевальского и на проезде Днепровском, где местные жители и в полдень после ливня пытаются справиться с последствиями потопа.



В одном из дворов на Днепровском проезде после ночного ливня.

Вода подходит прямо к воротам дома 61 на улице Пржевальского. Во двор нас пускает хозяйка — Надежда Муравьева. Женщина испугана: она проводит экскурсию по дому, который ночью больше напоминал аквариум, — вода в некоторых комнатах едва не доходила до окон.



По обоям хорошо видно, до какого уровня в этой комнате поднималась вода.

— Вода начала прибывать вечером, в 22.00−22.30, я думаю. Сначала зажурчало и мы еще с дочкой посмеялись. Я говорю: «О, какие реки журчат!» А потом уже стало не смешно, — рассказывает женщина.

Надежда вместе с тринадцатилетней дочкой Илоной были дома вдвоем. Когда вода показалась в одной из комнат (там уровень пола — самый низкий), мама и дочь стали поднимать вещи с нижних полок.





— Не успели все поднять, а смотрю, вода уже подбирается выше. Все происходило очень быстро.

В итоге вода стояла во всех комнатах. По следам на обоях можно оценить масштабы бедствия. Вещи хозяйки перенесли на более высокие места, технику отодвинули.

— Холодильник, морозильник — не включали пока. Будем надеяться, что подсохнут, — говорит Надежда.





На улице на столике сушатся учебники. Их достать из тумбочки не успели.

Надежда рассказывает: сосед вызвал МЧС, спасатели долго откачивали воду из дворов.

Будет ли просить какую-то компенсацию, страховку, Надежда пока не знает:

— Утром звонила в страховую. Сказали сначала, что ничего не положено, у нас-то страховка обязательная, на самую маленькую сумму. Потом сказали приезжать, писать заявление. А какое пока заявление — работы вун сколько!

«На работу не пойду, буду ждать, что будет»

Юрий Волчек — как раз тот сосед, который вызывал МЧС. Мужчина с семьей живет по адресу Пржевальского, 59. То, как вода плескалась в его доме, даже успел снять на видео.

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Правда, поначалу было совсем не до съемок.

— Примерно в полночь приехал с работы, поставил машину. Был ливень, но воды еще было не особо много. Нас тут часто подтапливает, так что я стал открывать люки, чтобы воде было проще стечь. Пока открывал — смотрю. что колеса уже в воде. Жена говорит, что вода уже стала появилась на кухне. Машину отогнал на горку и смотрю: прибывает так, что своими силами уже не справимся. Мы позвонили в МЧС, сначала нам отказали. Потом мы позвонили второй раз — сообщили, что вода прибывает, а у нас тут маленькие дети. И, спасибо им, приехали и до семи утра здесь работали, откачивали воду, сначала одной машиной, потом двумя.



Один из домов по Днепровскому проезду.

Дочка 12 лет всю ночь помогала Юрию, вычерпывала воду на кухне. Жена пыталась уложить спать маленького ребенка. Наутро теща Юрия, на которую оформлен дом, поехала в страховую компанию. Жители дома надеются, что какой-то ущерб получится компенсировать. У них, конечно, повреждения не такие серьезные, как у соседей, но дому тоже досталось.

— Сегодня утром приезжали двое мужчин из администрации. Я им объясняю: у нас периодически подтапливает дома, хоть и не так сильно. Говорят: сделаем насыпь, может. Но что они сделают насыпь — с нее все будет еще больше к нам стекать. Низкое место!





Юрий с супругой сетуют, что из-за сноса, который обещают много лет, дома не подремонтируешь толком даже, а стоят они на бывшем болоте.

— Сегодня снова оранжевый уровень опасности передают, на работу не пойду — будем ждать, смотреть, что будет. Если снова такой ливень — хоть ты сразу МЧС вызывай, чтобы стояли и откачивали по мере поступления воды, — вздыхают жители.

Досталось от непогоды и тем, кто живет на Днепровском проезде. Правда, к обеду, когда журналисты пришли по адресам, жители здесь уже многое успели прибрать. К счастью, тут вода в дома не заходила, подпортила в основном то, что было во дворах. Хозяин дома № 6 Виталий рассказывает: ночью спал, а в 7 утра вышел на порог и увидел, что во дворе все плавает. По двору пока еще то тут, то там разбросаны канистры, которые вода принесла из хозяйственной части.





Виталий ведет нас на задний двор, открывает там ворота и указывает на прилегающую территорию.





— Вы знаете, нас подтапливает каждый сезон. Но последние годы стабильно — плывем! Вот там — парковая зона ручья Безымянный, раньше вода через двор распределялась там, и никто особенно не страдал. Несколько лет назад городские власти прямо за нашим задним двором проложили ливневую канализацию. В итоге за нами получилась возвышенность (возвышенность, кстати, видна невооруженным глазом, — Прим.TUT.BY). Вот и выходит, что у нас вся вода остается. У меня строительно-архитектурное образование, я не понимаю, как так можно было построить. Теперь в нашей яме вся вода и остается.



Виталий показывает, что трубы новой ливневки, в которые вода должна стекать, расположены сильно выше канавы, в которую вода стекает с округи.

Соседи Виталия рассказывают, что обращались к инженерам, которые отвечали за строительство ливневки, и предупреждали: из-за горки вода пойдет к ним.

«Идите за собакой, а то утонет скоро»

Похоже, сегодня жители Днепровского проезда весь день будут заняты только уборкой. Мужчина из 8-го дома, который представился Аликом, пытается насосом откачать воду из смотровой ямы в гараже. Яма — высотой в 2 метра, метра на полтора залита водой.





— Воды было — по фары «Форда». Сейчас вот надо будет выкручивать фильтры, сушить все, смотреть, как там дела. Пока машину не заводил, — понуро рассказывает хозяин.

Еще одна жительница улицы, Люба, с грустной улыбкой рассказывает, что с утра уже успела помыть огурцы. Зачем? Вода нанесла грязи, асфальтовой пыли в теплицы, на огороды. У жительницы дома ближе к концу Днепровского проезда вода пришла в курятник — одна из куриц утонула.

А сразу в нескольких дворах хозяева спасали собак. Животные в огородах, на цепях, сами не могли спастись, некоторые забирались на будку.





— В половину второго ночи нам позвонила сестра моя, говорит: идите за собакой, а то утонет скоро! — рассказывает Ольга Змачинская, жительница дома № 20 на Днепровском проезде. — Пошли спасать собаку. В полтретьего приехали МЧС-ники, муж уже ходил по двору почти по грудь в воде.

Семья увезла в страховую компанию подтопленную машину. А сестра Ольги, Татьяна, в роскошном палисаднике переживает за урожай.

— Помидоры завязались. И что дальше? Подгниют корни — урожая не будет никакого.





В комнаты дома вода не вошла, но летнюю кухню подтопило. Ковры вынесли, мебель подняли повыше — кто знает, когда подсохнет.

Подвал дома № 22 на Днепровском проезде доверху залит водой.

— Свет включать не буду, простите, боюсь, мало ли что, — извиняется хозяин перед фотографом за темноту в подвале.

В этом доме первой заметила потоп Наталья Мышковская, хозяйка. Она вышла из дома в полпервого — и бросилась будить сына. Потом на помощь приехал второй сын.





— МЧС вызывала, — говорит женщина. — Мне говорят: на Партизанском проспекте ресторан топит! Я говорю: так пусть клиенты уходят из того ресторана, у меня вон скоро возле кроватей будет вода. Но потом приехали и долго тут работали, откачивали.



Вещи в гаражах приходилось быстро сносить в один угол, чтобы был меньший ущерб.

Отец Натальи, Сергей, рассказывает:

— В гараже мотоцикл стоял на ремонте, двигатель раскрыт — еле успел вытащить! Намокло, конечно, сохнет, не знаю, обойдется ли.

Описывая потоп, Наталья Мышковская не скрывает эмоций. Да и как тут скрывать — вода подступала к порогу, хоть крыльцо — на высоте нескольких основательных ступеней.



Потоп на Днепровском проезде глазами жителей одного из домов. Фото делали ночью, во время бедствия, и утром, когда вода уже немного сошла.

















































— У нас в 2009 году, 23 июля, была похожая картина, — рассказывает хозяйка. — Только тогда у нас водичка пришла до второй ступеньки снизу только. И что я вам скажу: в том же сентябре к нам пришла какая-то строительная группа от администрации. Они попросили разрешения проложить на нашем участке еще одну трубу ливневую, «чтобы Немигу не топило». Проложили эту трубу — и мы оказались в яме. Вот и результат. Получилась фактически дамба, которая не дает воде распределиться. В итоге — затапливать нас стало еще сильней.

Жители и этого, и других домов говорят, что собираются направлять в районную администрацию жалобу и просить, чтобы ливневую систему в их районе наконец привели в порядок. Сильные дожди в последние годы — частые гости, замучаешься воду черпать.



