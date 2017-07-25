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Пассажиры "Белавиа" и Emirates могут оформлять единые билеты

26.07.2017 18:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" и компания Emirates из ОАЭ заключили интерлайн-соглашение, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

Документ упростил пассажирам оформление билетов на рейсы "Белавиа" и "Эмирейтс" по всей маршрутной сети.

"С подписанием такого рода соглашения путешествовать транзитом между Минском и Дубаем через различные трансферные пункты: Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж и Франкфурт становится проще", — отметили в "Белавиа".

Emirates — одна из крупнейших авиакомпаний мира, базируется в Дубае. Авиаперевозчик выполняет как внутриевропейские рейсы, так и в Азию, Африку и на американские континенты.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь транзит между минском и Дубаем через трансферные пункты Emirates станет более удобным.

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