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Пассажиры "Белавиа" и Emirates могут оформлять единые билеты
26.07.2017 18:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" и компания Emirates из ОАЭ заключили интерлайн-соглашение, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Документ упростил пассажирам оформление билетов на рейсы "Белавиа" и "Эмирейтс" по всей маршрутной сети.
"С подписанием такого рода соглашения путешествовать транзитом между Минском и Дубаем через различные трансферные пункты: Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж и Франкфурт становится проще", — отметили в "Белавиа".
Emirates — одна из крупнейших авиакомпаний мира, базируется в Дубае. Авиаперевозчик выполняет как внутриевропейские рейсы, так и в Азию, Африку и на американские континенты.
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Теперь транзит между минском и Дубаем через трансферные пункты Emirates станет более удобным.
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