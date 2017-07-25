За 9 месяцев население Беларуси сократилось почти на 10 тысяч человек

Жителей Беларуси опять меньше 9,5 миллионов. Численность населения страны на 1 июля 2017 г. составила 9 495,5 тыс. человек, сообщает сайт Белстата.

Еще 9 месяцев назад, 1 октября 2016 года, численность населения страны составляла 9 млн 505 тыс. 200 человек. В прошлом году жителей в стране прибавлялось . Для сравнения: в апреле 2016-го нас было 9 млн 498,7 тыс.

По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как сообщала директор НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Татьяна Миронова, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.

— Расчеты показывают, что в соответствии со средним вариантом численность населения уменьшится до 9 млн 458 тыс. 700, нижним — до 9 млн 83 тыс. 500 человек. При этом, согласно высокому варианту, численность увеличится до 9 млн 543 тыс. 600 человек.