|
За 9 месяцев население Беларуси сократилось почти на 10 тысяч человек
26.07.2017 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Жителей Беларуси опять меньше 9,5 миллионов. Численность населения страны на 1 июля 2017 г. составила 9 495,5 тыс. человек, сообщает
Еще 9 месяцев назад, 1 октября 2016 года, численность
По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как
— Расчеты показывают, что в соответствии со средним вариантом численность населения уменьшится до 9 млн 458 тыс. 700, нижним — до 9 млн 83 тыс. 500 человек. При этом, согласно высокому варианту, численность увеличится до 9 млн 543 тыс. 600 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителей Беларуси опять меньше 9,5 миллионов. Численность населения страны на 1 июля 2017 г. составила 9 495,5 тыс. человек, сообщает сайт Белстата.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии