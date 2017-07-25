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Милиция ищет мужчину, который гулял в магазине с ребенком и забрал чужой телефон

26.07.2017 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники Первомайского РУВД ищут мужчину по подозрению в краже. Судя по записям с камер наблюдения, некоторое время он бродил с ребенком по торговому центру в Минске, а потом забрал чужой телефон.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 9 июля, на третьем этаже ТЦ «Дана-Молл» по проспекту Независимости в кафе-мороженом. Там вместе со своей девушкой отдыхал подросток. Парень испачкался газировкой и отошел в уборную на пару минут, чтобы умыться.

Вещи остались лежать на столике, и через пару минут к ним подошел незнакомец. После этого телефон исчез, рассказывают в милиции.

Просмотрев записи с камер наблюдения, очевидцы указали на подозреваемого в краже. Видео предоставлено пресс-службой Первомайского РУВД столицы:


По данным милиции, перед этим мужчина гулял по центру вместе с маленькой девочкой, при этом в магазины они не заходили.

Всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (029) 179-40-45, 8 (017) 280 -02−02 (дежурная часть Первомайского РУВД) или на общий 102.

 
Теги: Минск
 
 
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