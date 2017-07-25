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КГК о цифрах в жировках: разработан детальный план из 15 пунктов
26.07.2017 19:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Вопросы снижения стоимости на жилищно-коммунальные услуги были обсуждены на заседании коллегии комитета государственного контроля Беларуси, разработан план из 15 пунктов, сообщил телеканал СТВ.
Данное заседание коллегии КГК прошло по поручению главы государства, в нем приняли участие руководители профильных министерств, ведомств, а также председателей облисполкомов и Мингорисполкома.
"В структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги до 30% занимают оплата за теплоснабжение, поэтому мы этой сфере уделили особое внимание. Сегодня видим ряд резервов в этом направлении. В первую очередь это модернизация и ликвидация неэффективных котельных, которых порядка 300 у нас в стране", — заявил в эфире СТВ заместитель председателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев.
В целом снизить затраты на ЖКУ помогут своевременный ремонт и замена сетей теплоснабжения и оптимизация расходов.
"Также снизить затраты помогут замена тепловых сетей и сетей водоснабжения, которые дают значительные траты и сверхнормативные потери", — сказал он.
На заседании коллегии был разработан детальный план из 15 пунктов.
"Подготовлены предложения по повышению эффективности отрасли, которые планируется реализовать в 2017-2018 годах", — добавил Кухарев.
В сюжете также было отмечено, что в отрасли ЖКХ в последнее время выявлены факты правонарушений, подавляющее число из которых — взятки. Были случаи, когда по вине нечистых на руку работников коммунальных служб страдали потребители — незаконная финансовая деятельность "откаты" утяжеляли "жировки", сказано в телесюжете.
В госконтроле также отметили, что основной причиной увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей.
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Проверки КГК показали, что основной причиной увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей.
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