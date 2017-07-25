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Посылки из-за рубежа, удешевление услуг ЖКХ и увольнения: самые важные новости 26 июля в аудио
26.07.2017 20:20 — Новости Общества | Tut.by
Активные увольнения, средняя зарплата, далёкая от идеала, затянувшаяся уборочная и посылки белорусов из-за рубежа, - все это стало самыми главными новостями за среду, 26 июля. Теперь их можно не только смотреть в социальных сетях в рамках проекта "Короткая лента", но и слушать в аудиоверсии на удобных мобильных платформах.
Короткая инструкция о том, как установить приложение для прослушивания подкастов для Android:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активные увольнения, средняя зарплата, далёкая от идеала, затянувшаяся уборочная и посылки белорусов из-за рубежа, - все это стало самыми главными новостями за...
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