Посылки из-за рубежа, удешевление услуг ЖКХ и увольнения: самые важные новости 26 июля в аудио

Активные увольнения, средняя зарплата, далёкая от идеала, затянувшаяся уборочная и посылки белорусов из-за рубежа, - все это стало самыми главными новостями за среду, 26 июля. Теперь их можно не только смотреть в социальных сетях в рамках проекта "Короткая лента", но и слушать в аудиоверсии на удобных мобильных платформах.

ТОП-10 новостей Беларуси за 26 июля. Подкаст TUT.BY

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