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Посылки из-за рубежа, удешевление услуг ЖКХ и увольнения: самые важные новости 26 июля в аудио

26.07.2017 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Активные увольнения, средняя зарплата, далёкая от идеала, затянувшаяся уборочная и посылки белорусов из-за рубежа, - все это стало самыми главными новостями за среду, 26 июля. Теперь их можно не только смотреть в социальных сетях в рамках проекта "Короткая лента", но и слушать в аудиоверсии на удобных мобильных платформах.

ТОП-10 новостей Беларуси за 26 июля. Подкаст TUT.BY

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Короткая инструкция о том, как установить приложение для прослушивания подкастов для Android:

  • перейдите по ссылке;
  • на открывшейся странице нажмите на кнопку SUBSCRIBE ON;


  • если у вас на телефоне установлено приложение для подкастов — выберите его из предложенного списка;
  • если после нажатия на кнопку подписки ничего не произошло — пролистайте страницу ниже и установите любое из предложенных приложений для прослушивания подкастов. Смотрите подробную видеоинструкцию:

 

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Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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Активные увольнения, средняя зарплата, далёкая от идеала, затянувшаяся уборочная и посылки белорусов из-за рубежа, - все это стало самыми главными новостями за...

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