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В Несвиже из больницы пропал пенсионер

26.07.2017 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Несвиже разыскивают 76-летнего пенсионера. Он ушел в неизвестном направлении из Несвижской районной больницы.


Дедушку зовут Иван Иванович Полонский. Ему 76 лет. Проживает в деревне Вороновщине Копыльского района.

25 июля находился в Несвижской центральной районной больнице. В 12.30 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении
ничего не известно.

Особые приметы: на шее бинт и силиконовая прозрачная трубка.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить по номерам телефонов: ПСО «Ангел» — 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33, или милиции — общий 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите ее в общественных местах. Или же сделать перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
 
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25 июля находился в Несвижской центральной районной больнице. В 12.30 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не...

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