ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как мы "разлили" самый сильный дождь в истории Минска в одноразовые стаканчики

26.07.2017 21:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Количество осадков определяет не только характер климатической зоны и погоды в конкретный день, но и масштаб урона, если дождь очень сильный. 25 июля в Минске выпало 77 мм осадков, что составляет 87% от месячной нормы. В переводе на понятный язык это 77 литров на квадратный метр, которые не испаряются или не стекают с поверхности. Такого дождя в белорусской столице не было за всю историю метеонаблюдений.

Климатическая норма осадков в Беларуси для разных регионов разная. Так, например, в Брагине в феврале выпадает всего 28 мм осадков, в тоже время в Минске должно выпадать 40 мм. Абсолютный максимум климатической нормы для Беларуси — 97 мм осадков, которые выпадают в поселке Славное Витебской области в июле. А можете ли вы представить все это, разлитым по одноразовым стаканчикам? Мы решили проверить и лично построили почти фуршетную пирамиду.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Из-за сильного ливня в Свислочи поднялся уровень воды, местами река разлилась
Не стыдно спросить: «Если бы белорусы принимали себя, не согласились бы выживать на 200 долларов»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июля в Минске выпало 77 мм осадков, что составляет 87% от месячной нормы. В переводе на понятный язык это 77 литров на квадратный метр, которые не испаряются или не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Несвиже из больницы пропал пенсионер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика