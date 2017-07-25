Количество осадков определяет не только характер климатической зоны и погоды в конкретный день, но и масштаб урона, если дождь очень сильный. 25 июля в Минске выпало 77 мм осадков, что составляет 87% от месячной нормы. В переводе на понятный язык это 77 литров на квадратный метр, которые не испаряются или не стекают с поверхности. Такого дождя в белорусской столице не было за всю историю метеонаблюдений.

Климатическая норма осадков в Беларуси для разных регионов разная . Так, например, в Брагине в феврале выпадает всего 28 мм осадков, в тоже время в Минске должно выпадать 40 мм. Абсолютный максимум климатической нормы для Беларуси — 97 мм осадков, которые выпадают в поселке Славное Витебской области в июле. А можете ли вы представить все это, разлитым по одноразовым стаканчикам? Мы решили проверить и лично построили почти фуршетную пирамиду.

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