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Как мы "разлили" самый сильный дождь в истории Минска в одноразовые стаканчики
26.07.2017 21:45 — Новости Общества | Tut.by
Количество осадков определяет не только характер климатической зоны и погоды в конкретный день, но и масштаб урона, если дождь очень сильный. 25 июля в Минске выпало 77 мм осадков, что составляет 87% от месячной нормы. В переводе на понятный язык это 77 литров на квадратный метр, которые не испаряются или не стекают с поверхности. Такого дождя в белорусской столице
Климатическая норма осадков в Беларуси
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25 июля в Минске выпало 77 мм осадков, что составляет 87% от месячной нормы. В переводе на понятный язык это 77 литров на квадратный метр, которые не испаряются или не...
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