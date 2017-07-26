ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция заявила о задержании многодетного отца, который мог надругаться над шестилетней дочерью

26.07.2017 23:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция задержала 40-летнего минчанина, которого подозревают в насилии над 6-летней дочерью. Он задержан. Об этом рассказали на телеканале «Беларусь-1».


Открыть/скачать видео (4.91 МБ)

По информации ГУВД, о случившемся девочка рассказала маме. Та в свою очередь обратилась за помощью к правоохранителям. Известно, что семья, в которой случилось насилие, многодетная — вместе с родителями проживают шестеро детей.

«Устанавливается, на протяжении какого времени совершались насильственные действия, а также причастен ли данный гражданин к совершению аналогичных действий в отношении других детей. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Мингорисполкома Наталья Оскирко.

Представитель столичной милиции также сообщила, что мужчина работал электромонтером в одной из государственных организаций. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

С девочкой работает психолог.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГУВД, о случившемся девочка рассказала маме. Та в свою очередь обратилась за помощью к правоохранителям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Как мы "разлили" самый сильный дождь в истории Минска в одноразовые стаканчики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика