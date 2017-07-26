Милиция заявила о задержании многодетного отца, который мог надругаться над шестилетней дочерью

Милиция задержала 40-летнего минчанина, которого подозревают в насилии над 6-летней дочерью. Он задержан. Об этом рассказали на телеканале « Беларусь-1 ».



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По информации ГУВД, о случившемся девочка рассказала маме. Та в свою очередь обратилась за помощью к правоохранителям. Известно, что семья, в которой случилось насилие, многодетная — вместе с родителями проживают шестеро детей.

«Устанавливается, на протяжении какого времени совершались насильственные действия, а также причастен ли данный гражданин к совершению аналогичных действий в отношении других детей. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Мингорисполкома Наталья Оскирко.

Представитель столичной милиции также сообщила, что мужчина работал электромонтером в одной из государственных организаций. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

С девочкой работает психолог.