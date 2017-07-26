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Милиция заявила о задержании многодетного отца, который мог надругаться над шестилетней дочерью
26.07.2017 23:20 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала 40-летнего минчанина, которого подозревают в насилии над 6-летней дочерью. Он задержан. Об этом рассказали на телеканале «
По информации ГУВД, о случившемся девочка рассказала маме. Та в свою очередь обратилась за помощью к правоохранителям. Известно, что семья, в которой случилось насилие, многодетная — вместе с родителями проживают шестеро детей.
«Устанавливается, на протяжении какого времени совершались насильственные действия, а также причастен ли данный гражданин к совершению аналогичных действий в отношении других детей. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Мингорисполкома Наталья Оскирко.
Представитель столичной милиции также сообщила, что мужчина работал электромонтером в одной из государственных организаций. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
С девочкой работает психолог.
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По информации ГУВД, о случившемся девочка рассказала маме. Та в свою очередь обратилась за помощью к правоохранителям.
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