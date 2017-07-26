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Самый сильный дождь, купание в лужах, "лучшая бабушка" и отдых в Паланге - все за вчера

27.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Если вот уже 20 лет вы считаете самым великим фильмом всех времен и народов «Титаник» и заодно хотите посмотреть, как выглядят изрядно постаревшие Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — попробуйте купить на аукционе ужин с актерами, которые исполнили главные роли в культовом кино. Правда, обойтись это может в десятки миллионов долларов.

ВАЖНОЕ

Да, с климатом в Беларуси что-то определенно не так. Помните ливень во вторник? Вчера стало понятно, что это был самый сильный дождь в Минске за всю историю метеонаблюдений: выпало рекордное количество осадков — 87% климатической месячной нормы, целых 77 литров на квадратный метр! Можете ли вы представить все это разлитым, например, по одноразовым стаканчикам? А вот здесь рассказываем и показываем, что вчера натворила эта непогода. Кое-где вода пришла прямо в дома, затопив бытовую технику и шкафы — еще вчера минчане пытались разгрести последствия потопа. А некоторые даже получали от стихии удовольствие: вот, например, ребята плавали по затопленному Минску на надувном круге — открывали купальный сезон.


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Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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