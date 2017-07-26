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Самый сильный дождь, купание в лужах, "лучшая бабушка" и отдых в Паланге - все за вчера
27.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Если вот уже 20 лет вы считаете самым великим фильмом всех времен и народов «Титаник» и заодно хотите посмотреть, как выглядят изрядно постаревшие Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — попробуйте купить на аукционе ужин с актерами, которые исполнили главные роли в культовом кино.
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Кстати. 27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Это был первый формальный шаг Беларусь к постсоветской независимости.
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Доброе утро. 27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Это был первый формальный шаг Беларусь к постсоветской...
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