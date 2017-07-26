Доброе утро!

Если вот уже 20 лет вы считаете самым великим фильмом всех времен и народов «Титаник» и заодно хотите посмотреть, как выглядят изрядно постаревшие Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — попробуйте купить на аукционе ужин с актерами, которые исполнили главные роли в культовом кино. Правда, обойтись это может в десятки миллионов долларов .

ВАЖНОЕ

Да, с климатом в Беларуси что-то определенно не так . Помните ливень во вторник? Вчера стало понятно, что это был самый сильный дождь в Минске за всю историю метеонаблюдений: выпало рекордное количество осадков — 87% климатической месячной нормы, целых 77 литров на квадратный метр! Можете ли вы представить все это разлитым, например, по одноразовым стаканчикам ? А вот здесь рассказываем и показываем , что вчера натворила эта непогода. Кое-где вода пришла прямо в дома, затопив бытовую технику и шкафы — еще вчера минчане пытались разгрести последствия потопа . А некоторые даже получали от стихии удовольствие: вот, например, ребята плавали по затопленному Минску на надувном круге — открывали купальный сезон.





Ну, заживем! В КГК высчитали, как снизить наши с вами траты на «коммуналку» — и вот на сколько .

Уборка зерновых в Беларуси затянется. Вопрос — насколько . Все дело в том, что созревание посевов яровых культур по регионам республики в этом году недружное, растянутое во времени.

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства — и вот почему . Ранее, напомним, его уже лишили грузинского.

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В Могилеве суд начал рассматривать дело 47-летней женщину, которая выбросила свою 9-месячную внучку с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. Обвиняемая в тот момент была пьяна. Допрашивали родственников женщины и малышки: те уверяют, что на обвиняемую зла не держат и вообще она самая лучшая мама и бабушка.

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Сделали рейд по хот-догам, шаурме и фалафелям: разбирались в плюсах и минусах уличной еды с диетологом . Оказывается, стритфуд может быть здоровым — например, если вместо хот-дога, гамбургера или картошки фри есть вареную кукурузу.





Проехали с дорожниками по трассе М2 : посмотрели, сколько и какой мусор оставляют после себя автомобилисты и как поддерживают чистоту рабочие. Особенно парни в оранжевых куртках жалуются на дальнобойщиков и дачников.

Вот здесь рассказываем о том, как китайцы пятый год строят в Добруше картонную фабрику. Говорят, основная их проблема — это наши законы. Мы побывали на новой фабрике и посмотрели, что там сейчас происходит .

А один наш дизайнер нарисовал плакат «Гісторыя Беларусі»: на единой линии времени показаны белорусские города, руководители государств, существовавших на территории современной Беларуси, а также наиболее важные события из их истории. Очень круто получилось !





На литовской Балтике сейчас чудесная погода. Может, вам махнуть в Палангу? Вот здесь рассказываем, как бюджетно и комфортно отдохнуть на этом популярном у белорусов курорте.

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ТОП новостей Беларуси за 26 июля. Подкаст TUT.BY

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Кстати. 27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Это был первый формальный шаг Беларусь к постсоветской независимости. Давайте вспомним, как это было .

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