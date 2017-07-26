Брестская область и Молдова заинтересованы в организации СП по переработке овощей и фруктов

Брестская область и Молдова заинтересованы в организации совместного производства по переработке овощей и фруктов. Об этом 26 июля шла речь на встрече заместителя председателя Брестского облисполкома Михаила Серкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном, передает БЕЛТА.



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«Между белорусским и молдавским народами сложились достаточно хорошие отношения. Наши интересы в сотрудничестве совпадают, перспектив много. Например, у нас нет возможности вырастить продукцию, которую выращивают в Молдове. Но вместе с тем мы перерабатываем то, что не могут они. Этим нужно пользоваться. Речь идет о совместной переработке фруктов и овощей. Впереди предстоит проделать большую работу», — сказал Михаил Серков.

Виктор Сорочан подчеркнул, что Молдова делает акцент на развитие кооперационных связей.

«Создание совместных производств позволяет задействовать людей с обеих сторон, выпускать новую продукцию. Мы готовы поставлять фрукты, овощи, другие виды сырья, чтобы на ваших предприятиях производить то, что нужно рынкам третьих стран, — отметил посол. — Отношения будут более эффективными, если Молдове удастся установить прямые связи с регионами Беларуси. Мы должны свести контрагентов с обеих сторон, которые заключат договоры и создадут необходимые для совместной кооперации производства».

Дипломат также обратил внимание на активизацию культурных связей. Он предложил обсудить возможность проведения в регионах Беларуси молдавских праздников.

«В Минске проведем фестиваль молдавского вина. Подумаем с вашим руководством, какое мероприятие организовать в Бресте. Но не провести и забыть, а сделать его традиционным», — заметил Виктор Сорочан.

Посол Молдовы в Беларуси 26 июля находился с рабочей поездкой в Бресте. Помимо встречи в облисполкоме он посетил ряд предприятий, Брестское отделение торгово-промышленной палаты, свободную экономическую зону «Брест», встретился с местными предпринимателями.