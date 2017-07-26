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На Витебщине ожидается хороший урожай грибов и ягод

27.07.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Ученые Института леса Национальной академии наук Беларуси пришли к выводу, что несмотря на прохладную весну, грибов в этом сезоне будет больше, чем в прошлом году. Ожидается высокий урожай боровиков, подосиновиков и лисичек, а вот опят — средний.


Что касается ягод, то бруснику в регионе можно будет собирать с 26 августа, клюкву — с 9 сентября. Урожай брусники ожидается выше среднего, клюквы — средний, рассказал представитель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Кирпиченок.

 
 
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