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На Витебщине ожидается хороший урожай грибов и ягод
27.07.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Ученые Института леса Национальной академии наук Беларуси пришли к выводу, что несмотря на прохладную весну, грибов в этом сезоне будет больше, чем в прошлом году. Ожидается высокий урожай боровиков, подосиновиков и лисичек, а вот опят — средний.
Что касается ягод, то бруснику в регионе можно будет собирать с 26 августа, клюкву — с 9 сентября. Урожай брусники ожидается выше среднего, клюквы — средний, рассказал представитель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Кирпиченок.
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