На Витебщине ожидается хороший урожай грибов и ягод

Ученые Института леса Национальной академии наук Беларуси пришли к выводу, что несмотря на прохладную весну, грибов в этом сезоне будет больше, чем в прошлом году. Ожидается высокий урожай боровиков, подосиновиков и лисичек, а вот опят — средний.





Что касается ягод, то бруснику в регионе можно будет собирать с 26 августа, клюкву — с 9 сентября. Урожай брусники ожидается выше среднего, клюквы — средний, рассказал представитель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Кирпиченок.