В Полоцком районе пройдет шоу, посвященное молоку

Агрогородок Близница в Полоцком районе 29 июля приглашает на бренд-шоу в честь молока.

Традиционный праздник «Близница — Milk-Land» в 11.00 откроет торжественное шествие делегаций из всех сельскохозяйственных предприятий Полотчины, которые приедут не с пустыми руками. Обязательное условие участия — работники должны изготовить макет кувшина высотой не менее 1 метра и оригинально представить его.

На празднике презентуют и новый бренд продукции ОАО «Полоцкий молочный комбинат» — «Софийка». Те, кто еще не успел попробовать кефир и молоко под этим названием, смогут сделать это в Близнице.

Будет работать тематическая площадка с интригующим названием — «Молочный загс». А в парке перед Домом культуры развернется ярмарка молочной продукции и изделий ремесленников. А еще в программе — праздник мороженого с забавными конкурсами.

На празднике выберут «Молочного короля» и самую продуктивную корову — «Королеву молока», отметят лучших доярок и молодых работников отрасли.

С 24 по 29 июля в Полоцком районе проходит «Неделя молока»: все дошкольные учреждения образования, библиотеки, Дома культуры приглашают на мероприятия, посвященные пользе здорового образа жизни.