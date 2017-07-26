|
Жуком-короедом заражены около 1,5 тысяч га сосновых насаждений в Брестской области
27.07.2017 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Лесники связывают столь масштабное наступление жука-короеда, уничтожающего сосновые и еловые леса, с неблагоприятными природными условиями,
В последние два года в южных районах области выпало очень мало осадков, вследствие чего деревья ослабли и подверглись нападению вершинного короеда. Больше всего от него пострадали южные районы Брестчины: Лунинецкий, Столинский, Пинский, Ивацевичский и Дрогичинский. «Уже подбирается к Ганцевичскому лесхозу», — констатируют лесники.
Самым эффективным методом против жука-короеда считаются широкомасштабные санитарные рубки со сжиганием порубочных остатков. В Брестском ПЛХО под сплошные рубки намечено уже 1,5 тысячи гектаров сосновых насаждений. Последний раз такое массовое наступление вредителей леса отмечалось в 2011 году, но тогда речь шла о сосновом пилильщике.
13 июля этого года в Гомельской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего от него пострадали южные районы Брестчины: Лунинецкий, Столинский, Пинский, Ивацевичский и Дрогичинский.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии