Сначала года в Гомельской области открыли более 1,5 тысячи объектов торговли

Торговая сеть региона постепенно расширяется. В первом полугодии 2017 года открылось 1585 объектов различного формата, пишет БЕЛТА .





— Мы констатируем активизацию розничного рынка, видим, что повышается покупательная способность населения, — рассказал начальник управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан. — Открываются магазины шаговой доступности, в том числе в сельской местности; развиваются сетевые торговые структуры.

Комментируя итоги работы отрасли торговли региона в первом полугодии, Александр Качан отметил, что в целом достигнуты положительные результаты, выполнен показатель по валовой добавленной стоимости. Розничный товарооборот за май-июнь в сопоставимых ценах превысил уровень прошлогоднего периода, однако в январе-июне сложился на уровне 99,7%. Оборот в сфере общественного питания составил 101,5%. Доля товаров отечественного производства в розничном обороте региона превысила 70%.

Перед организациями торговли области на коллегии поставлена задача совершенствовать ценовую политику, чтобы предложить населению качественный товар по доступной цене. Этому должны способствовать в том числе акции, снижение отпускной и розничной цены.