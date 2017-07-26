Руки не погрели: кто несет убытки от холодного белорусского лета

МИНСК, 27 июл — Sputnik. На прошлой неделе в Петербурге выпали сугробы из града. А Беларусь накрыло чередой ливней, так что вместо купальников в ходу резиновые сапоги и макинтоши. В Беларуси во вторник и среду в очередной раз прошли сильные ливни, а средняя температура в июне и июле оказалась значительно ниже нормы.



© Sputnik / Виктор Толочко Количество осадков в Минске побило рекорд 13-летней давности

Погода стала темой номер один как для бабушек, у которых огурцы совсем не уродились, так и для бизнесменов, связанных с торговлей, — с летним товаром терпят сплошные убытки.

Кого разорило холодное белорусское лето, а кому подыграло, разбирался Sputnik.

Заморозить активность

Провальным стал сезон для Минского завода безалкогольных напитков. Причем настолько, что его руководством уже принято решение о сокращении ассортимента.

"Наши продукты — с ярко выраженным сезонным характером. И, конечно, мы ожидали больших продаж. Но это лето на лето не похоже. Продажи упали не только по сравнению с прошлым июнем и июлем, но и нынешним маем, что совершенно нехарактерно", — рассказали Sputnik в отделе маркетинга предприятия.

Маркетологи МЗБН признаются, что не рассчитывают на оставшиеся два месяца сезонного периода — август и сентябрь. И руководством завода уже принято решение о сокращении ассортимента, а также проведении локальных мероприятий в областных центрах республики по поддержке продукции.

"Сокращения коснутся питьевых вод. В частности, уйдут с рынка питьевые воды с ароматом. Сокращается ассортимент ледяных чаев, сокосодержащих напитков", — рассказали на заводе.



© Sputnik Кирилл Каллиников Зонты сейчас куда актуальней купальников

Несет убытки и Минский хладокомбинат №2. Из-за холодного лета предприятие недовыполнило план на 200 тонн продукции.

"Наш основной продукт — мороженое. А оно любит жару. Поэтому, конечно, продажи упали. В июле еще, может, подтянемся, так как немного изменилась погода. А июнь был провальным", — рассказали в отделе маркетинга предприятия.

Не спасло ситуацию и то, что комбинат выпустил в этом сезоне новую продукцию — пломбир в глазированном рожке.

"Пошел он хорошо, что в принципе нехарактерно для свежего товара, но спасти нас не смог. Погода сказывается. В целом по группе мороженого мы недовыполнили план на 200 тонн по сравнению с уровнем прошлого года", — сообщили на предприятии.

Зато есть спрос на шубы

В отделе купальников ЦУМа этим летом тоже клиентов немного. Продавцы не скрывают: продажи упали по сравнению с прошлым годом. В основном товар берут иностранцы, приехавшие погостить в Беларусь.

Аналогичная ситуация наблюдается в отделе техники универмага, где продаются вентиляторы.



© Sputnik / Александр Шурмелев На вентиляторы в этом году спроса практически нет

"Если в прошлом году в день мы продавали десять вентиляторов, а иногда больше, в то в этом году в лучшем случае два. Бывает, что вообще ни одного", — рассказали консультанты.

Зато отдел с меховыми изделиями ЦУМа работает без перебоев. Продажи, отмечают продавцы, в этом году стали чуть больше. Видимо, ненастная погода навевает покупателям мысли о приближающей зиме. Поэтому они и готовят "сани" летом.

"За прошлую неделю продали шесть шуб. Но эта цифра вполне стандартная. Самые большие продажи наблюдаются в дни скидок в универмаге, когда товар можно купить на 20% дешевле", — рассказали собеседники Sputnik.



© Sputnik / Александр Шурмелев Не питая иллюзий насчет погоды, некоторые минчанки предусмотрительно закупаются шубами

Отдыхают без работы

К удивлению не пострадала от холодов выручка городских парков с аттракционами. За июнь и июль не было дня, чтобы кто-то не покатался на качелях, рассказали Sputnik кассиры парка имени Челюскинцев.

"По ощущениям людей столько же, сколько и в прошлом году", — сообщили собеседники.

А в УП "Городские парки Минскзеленстроя" отметили, что выручка этим летом даже больше, чем в прошлом за аналогичный период.

Казалось бы, такое холодное лето должно было стать настоящей удачей для турагентств, отправляющих людей на отдых в теплые страны. Но не стало. И дело не в погоде, отметили специалисты.

"Мы надеялись, что будет холодное лето и спрос будет гораздо больше. Но нет. Видимо, с деньгами у людей не очень хорошо", — рассказали Sputnik в минской фирме "Мастер ВГ Тур".



© Sputnik Виталий Белоусов Даже детская любовь к мороженому не спасла хладокомбинаты от убытков этим летом

В сфере агротуризма Беларуси ситуация сложилась неоднозначная. В компании "Веселый кролик", сдающей домики в аренду в 25 километрах от Барановичей, заметили, что этим летом спрос упал процентов на 40. Но винить в этом склонны не погоду, а все же финансовую ситуацию.

Зато в агроусадьбе в деревне Нижние Жары Гомельской области, наоборот, отмечают небольшой прирост туристов.

"У нас больше акцент на рыболовстве. Когда больше рыбы, больше и посетителей", — поясняет владелец усадьбы Дмитрий Богаченко.

Кроме того, фирма сдает домики и территорию в аренду. И на них спрос большой. Дмитрий Богаченко считает, что причина тому — хороший климат в Нижних Жарах. Деревня находится у южной границы страны, и климат там близок к украинскому.

"Тут нет дождей и холодов, как в Минске. Деревня находится в пойме двух рек, поэтому у нас нечасто бывают грозы. Это место считается оптимальным в Беларуси даже ведения сельского хозяйства… Люди — белорусы и россияне — приезжают с палатками, живут под открытым небом. На три дня, на неделю, на месяц приезжают", — рассказал собеседник агентства.



© Sputnik / Александр Шурмелев В детских парках летом много посетителей - каникулы все же

Туфли вместо босоножек

По информации Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, основные убытки от холодного лета несут производители напитков и мороженого. В июле продажи минеральной воды и безалкогольных напитков в столице сократилось на 80 тысяч литров. Кваса тоже купили меньше на 7 тысяч литров по сравнению с прошлым годом. Что касается мороженого, то если в июле 2017 года его потребляли 25-30 тонн в сутки, то в этом же месяце 2016-го — более 50 тонн.

Продажи весенне-летнего ассортимента одежды и обуви в Минске упали на 15-30%. Поскольку погода была плохая, появился эффект отложенного спроса, из-за чего пик продаж летних коллекций пришелся на сезон скидок, традиционно начавшийся с середины июня.

Что же касается одежды, то объемы продаж не сократились — ее покупают примерно столько же, сколько и в прошлом. Разница в том, что вместо сарафанов и босоножек покупательницы в 2017 выбирают более закрытые платья и туфли.