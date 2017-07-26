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На реставрацию Жиличского дворца нужно более 11 млн рублей

27.07.2017 09:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Для завершения реставрации дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района необходимо еще 11,2 млн рублей, сказала заместитель председателя Кировского райисполкома Татьяна Белявская. При стабильном финансировании завершить работы планируют к 2020 году, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Реконструкция дворца в Жиличах началась еще в 2009 году. К 2013-му резиденция площадью около 4 тысяч кв. м. частично ожила. Одно крыло после реконструкции отдали детской школе искусств и музею.

В жиличском дворце необходимо еще отреставрировать фасады, восстановить внутреннее убранство, оранжерею, привести в порядок парк. Деньги собирают всем миром, в том числе проводят субботники. Найти спонсоров непросто. Однако в прошлом году одно из могилевских предприятий перечислило 500 тыс. неденоминированных рублей. В этом году на ремонт дворцово-паркового ансамбля областной бюджет выделил 200 тыс. рублей, республиканский — сто.

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В экспозиции уже можно увидеть богатую лепнину, декоративные деревянные балясины, осколки каминного украшения — мраморную плиту со львом и грифоном, красные, с эмблемой, кирпичи. Здесь же, в зале, — диван и кресла 1850−60 годов в стиле ампир, напольные часы из дуба, уникальное огромное дворцовое зеркало в стиле рококо с резным деревянным обрамлением, покрытым позолотой.


Фото К. Шестовского с сайта radzima.org. Жиличский дворец, потолок.

Особенно впечатляют кессонные потолки. В некоторых залах они прекрасно сохранились. В двух бальных их сегодня восстанавливают — по старинным чертежам и снимкам. Процесс трудоемкий: сначала надо сделать деревянную опалубку на высоте, разбить потолок на квадраты и уж после наполнять содержимым.


Фото: Ольга Кисляк, «СБ Беларусь Сегодня»

Хотя во дворце продолжается реставрация, он принимает туристов. В месяц — до 350 человек. Пытаясь привлечь посетителей, музейщики организовывают экскурсии, платные фотосессии, наладили торговлю сувенирной продукцией: особняк Булгаков можно увезти домой на фарфоровой тарелке или кружке.

Строительство дворца в Жиличах началось в 1825 году и продолжалось до начала XX века. Он внесен в Государственный список историко-культурных ценностей как памятник архитектуры международного значения.

 
 
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При стабильном финансировании дворец откроется после реконструкции к 2020 году.

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