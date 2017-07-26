Съемка в магазинах, Осмоловка и дороги. Какие электронные петиции реально меняют Минск

Белорусский сайт петиций « Удобный город » работает ровно год. За это время тут оставили больше 700 петиций самого разного характера. Некоторые из них повлияли и на решение проблем в Минске. Основатели сайта рассказали журналистам о проделанной за год работе и успешных проектах. Какие из них изменили Минск — в нашем материале.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Основатель сайта — Владимир Ковалкин. Мужчина занимается аналитикой документов для госорганов, и его работа косвенно связана с сайтом петиций. С Владимиром в команде работают еще журналист и юрист. Последний помогает оформить правильно петицию. Проект волонтерский, Ковалкин говорит, что финансируют его из личных доходов.

Сайт работает следующим образом. Человек оставляет петицию — обращение по той или иной проблеме, пишет аргументы, почему этот вопрос необходимо решить. Дальше текст обращения может подкорректировать юрист, и начинается обсуждение на сайте. После этого идет этап сбора подписей, а через 30 дней петицию отправляют по назначению.

По словам Ковалкина, чаще всего «Удобный город» решает вопросы ЖКХ и дорожные проблемы.

Мы выбрали известные и локальные инициативы, которые после обращений через petitions.by изменили Минск или хотя бы получили обещания решить проблему.

7 тысяч электронных подписей спасли Осмоловку

Самая популярная успешная петиция, которая все же повлияла на решение властей — обращение против сноса Осмоловки. Под документом, который отправили в комитет архитектуры, подписались 7 тысяч человек. Авторы петиции просили сохранить Осмоловку и выступили против принятия проекта детального планирования в этом районе. Как известно, в офлайне было собрано еще 2 тысячи подписей. В результате на заседании архитектурно-строительного совета на прошлой неделе было решено не сносить Осмоловку и доработать проект по развитию района.



Фото: TUT.BY

327 подписей и поддержка вице-премьера за бесплатный туалет на вокзале

В конце прошлого и начале этого года минчане подписали несколько петиций за право на бесплатный туалет на вокзале при наличии билета. Авторы отправили обращение с аргументами и объяснили, что общественный туалет на вокзале с действительным билетом на руках — это естественная потребность и нужда человека. В пример приводили Россию, где такая проблема давно решена. Всего на эту тему было четыре петиции, которые собрали больше 327 подписей.

Руководство Белорусской железной дороги в ответе указало, что в поездах есть бесплатные туалеты, а сделать бесплатными дополнительные услуги — то есть туалет на вокзале — не в их правах. После этого петиции отправляли еще и главному санитарному врачу страны, но ничего, кроме «отписок», не приходило.

В конце мая идею сделать бесплатными туалеты на вокзале поддержал вице-премьер страны Василий Жарко и пообещал еще раз рассмотреть обращения.

43 подписи сняли запрет на съемку в магазинах и общепите

Минчанин Максим Ильинич написал петицию против запрета на съемку в общественных местах. Как объясняет молодой человек, сделал он это после конфликта с «Виталюром» в августе прошлого года. В магазине он сфотографировал ценники, за что ему пригрозили милицией. Ильинич написал петицию как раз, чтобы разрешить этот вопрос. Письмо отравили в Мингорисполком, под ним подписалось 43 человека.

В ответе исполкома было четко указано , что снимать в общественных местах, в том числе в кафе или магазине, можно. Охранник не может запрещать это делать, а перечеркнутый знак фотоаппарата не является препятствием. Ответ подписал заместитель главы города Андрей Доморацкий — он курирует вопросы торговли в Минске.



Иллюстрация с сайта petitions.by

Решение дорожных проблем

Еще один минчанин Ярослав Давыденко около 4 лет проезжал в районе улицы Богдановича и попадал в пробки и заторы. Летом прошлого года мужчина написал петицию и попросил изменить дорожную разметку. Дывыденко предложил использовать среднюю полосу для движения в сторону проспекта Машерова, разделить место пересечения перекрестка и сместить оси движения в направлении проспекта, выделить правый ряд только для поворота на улицу Киселева.

Давыденко говорит, что даже не надеялся на решение вопроса, потому что петиция набрала только 13 подписей вместо необходимых 30. Осенью 2016-го пришел ответ из ГАИ, где автору обращения пообещали, что изменение дорожной разметки выполнят в весенне-летний период. По словам Давыденко, разметку уже поменяли, и теперь на этом участке пробок нет.

Весной 2017 года на сайте появилась петиция от жителя Уручья. Мужчина обратил внимание на опасный участок дороги рядом с «МакДональдсом» — отрезок по улице Шугаева. Автор петиции предложил решение проблемы, прикрепил иллюстрации — текст отправили в ГАИ. Под этой петицией подписались больше 200 человек, а в ГАИ проблему пообещали решить осенью этого года.



Иллюстрация с сайта petitions.by