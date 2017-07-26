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За полгода белорусов стало меньше на 9,5 тысяч человек

27.07.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Численность населения Беларуси на 1 июля текущего года составила 9 миллионов 495,5 тысяч человек, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

За полгода белорусов стало меньше на 9,5 тысяч человек
© Sputnik / Виктор Толочко
В переписи населения в 2019 году можно будет принять участие онлайн

Для сравнения, на начало 2017 года численность населения страны составляла 9 миллионов 505 тысяч человек. За полгода она сократилась на 9,5 тысяч человек.

В Белстате также сообщили, что за первое полугодие в стране было зарегистрировано 26,3 тысячи браков. Расторгнуто было гораздо меньше: официально распалось 15,4 тысячи семей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказывал мысль о том, что для безопасности страны в Беларуси должно проживать не менее 20 миллионов человек.

"Вы просто молодцы, вы выполняете главную свою миссию. И это цель всей моей политики — в Беларуси должно быть не менее 20 миллионов человек. Вот тогда мы будем мощны как никогда, и никто в нашу сторону косо смотреть не будет", — сказал президент в марте 2017 года, награждая многодетных матерей в преддверии Международного женского дня.

 
Теги: Минск
 
 
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На 1 июля в республике проживало 9 миллионов 495,5 тысяч человек, свидетельствуют данные Белстата.

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