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В Минске начался суд над минчанином, в которого в новогоднюю ночь выстрелил милиционер

27.07.2017 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Молодого человека обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения напал на 23-летнего сержанта. Фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

В 6.47 утра 1 января в многоэтажке по проспекту Любимова раздались выстрелы. Когда на площадку выбежали друзья 28-летнего Андрея, они увидели, как в луже крови лежал их друг, рядом стоял сержант милиции, держа в руках пистолет.

— На спине у Андрея была рана от пули рядом с позвоночником, вторая пуля попала в ногу, — рассказывала TUT.BY сразу после трагедии Юлия, подруга семьи.

И пострадавшего минчанина, и милиционера отвезли в военный госпиталь. Оказалось, что в новогоднюю ночь друзья пришли к Андрею и его жене отметить праздник, «пили шампанское и водку, но все были на ногах». Ближе к утру кто-то из соседей позвонил в милицию и пожаловался на шум в квартире молодой семьи. События развивались молниеносно. В 6.45 в дверь позвонил милиционер, а уже в 6.47 раздались выстрелы.


Андрей с женой Анастасией. Фото со страницы героя публикации во «ВКонтакте»

Сразу после ЧП ГУВД Мингорисполкома сделало заявление:

— У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. Сержант характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать.

В конце января Андрея из реанимации военного госпиталя перевели в СИЗО, сержант милиции выписался и ушел в отпуск, потом снова вышел на службу. От общения с TUT.BY он отказался.

Милиция и прокуратура проверяли, насколько сотрудник милиции правомерно применил оружие.

— По мнению МВД, нарушений в действиях сотрудника милиции нет, — комментировал ситуацию в феврале 2017 года Игорь Шуневич, министр внутренних дел.

При этом он отметил, что молодому сотруднику не хватило навыков и опыта в критической ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Если вина минчанина Андрея будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 
 
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Молодого человека обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения напал на 23-летнего сержанта. Фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы.

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