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"Сделаем коровам копытные ванночки". В СПК объяснили, почему под Ивьем пасется стадо хромых коров

27.07.2017 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Минутное видео под названием «Белорусь Липнишки каровы зомби» появилось в сети 24 июля. Его на канале YouTube выложил Андрей Байко. На видео он снял целое стадо хромых коров, которые переходят дорогу. Хозяйство, по словам автора, находится в деревне Липнишки Ивьевского района Гродненской области.


Скриншот с Youtube

На видео слышно, как мужчина комментирует происходящее:

 — Куда эти коровы попали? Все стадо. У них у всех разбитые ноги какие-то больные. Ни одна нормально идти не может. Ферма находится возде Липнишек.

Мужчина спрашивает у пастуха, почему коровы хромают. На что она отвечает:

— На мясо хочуць!


Открыть/скачать видео (27.65 МБ)

В Ивье видеоролик уже видели и оценили. Коровы, и правда, относятся к местному СПК «Агро-Липнишки». Председатель Владимир Титков рассказал TUT.BY, почему животные хромают:

— Чрезвычайной ситуации здесь нет. В каждом хозяйстве есть некоторое количество больных животных. У нас их примерно 70−80 голов (всего в хозяйстве 2200 коров, 1190 — дойных) Они собраны в отдельное стадо, поэтому водитель и увидел их всех вместе. Коровы направлялись в стойло с пастбища.
По словам председателя, у некоторых коров больные копыта в первую очередь из-за условий содержания. Буренки в Липнишках находятся в здании с бетонным полом. Животные могут хромать и из-за воспаления копытной подошвы и ее язвы, из-за копытной гнили и других болезней.

— Для оздоровления животных мы выводим их прогуляться. Вот с такой прогулки они и возвращались. Конечно, о проблеме мы знаем и пытаемся решить ее. Например, проводим разные процедуры. У нас создана специальная ортопедическая бригада, в которой отслеживают состояние всех больных животных.


Скриншот с Youtube

По словам главного ветеринарного врача Ивьевского района Франца Воронявского, коров будут лечить.

— Во-первых, и это делается в СПК, коров надо выводить на улицу. Во-вторых, для животных будем делать специальные копытные ванночки.

В районе пообещали за ситуацией следить.

 
 
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В видеоролике целое стадо хромых коров, которые переходят через дорогу. Хозяйство, по словам автора, находится в деревне Липнишки Ивьевского района Гродненской...

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