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"Сделаем коровам копытные ванночки". В СПК объяснили, почему под Ивьем пасется стадо хромых коров
27.07.2017 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Минутное видео под названием «Белорусь Липнишки каровы зомби» появилось в сети 24 июля. Его на канале YouTube выложил Андрей Байко. На видео он снял целое стадо хромых коров, которые переходят дорогу. Хозяйство, по словам автора, находится в деревне Липнишки Ивьевского района Гродненской области.
На видео слышно, как мужчина комментирует происходящее:
— Куда эти коровы попали? Все стадо. У них у всех разбитые ноги какие-то больные. Ни одна нормально идти не может. Ферма находится возде Липнишек.
Мужчина спрашивает у пастуха, почему коровы хромают. На что она отвечает:
— На мясо хочуць!
В Ивье видеоролик уже видели и оценили. Коровы, и правда, относятся к местному СПК «Агро-Липнишки». Председатель Владимир Титков рассказал TUT.BY, почему животные хромают:
— Чрезвычайной ситуации здесь нет. В каждом хозяйстве есть некоторое количество больных животных. У нас их примерно 70−80 голов (всего в хозяйстве 2200 коров, 1190 — дойных) Они собраны в отдельное стадо, поэтому водитель и увидел их всех вместе. Коровы направлялись в стойло с пастбища.
— Для оздоровления животных мы выводим их прогуляться. Вот с такой прогулки они и возвращались. Конечно, о проблеме мы знаем и пытаемся решить ее. Например, проводим разные процедуры. У нас создана специальная ортопедическая бригада, в которой отслеживают состояние всех больных животных.
По словам главного ветеринарного врача Ивьевского района Франца Воронявского, коров будут лечить.
— Во-первых, и это делается в СПК, коров надо выводить на улицу. Во-вторых, для животных будем делать специальные копытные ванночки.
В районе пообещали за ситуацией следить.
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В видеоролике целое стадо хромых коров, которые переходят через дорогу. Хозяйство, по словам автора, находится в деревне Липнишки Ивьевского района Гродненской...
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