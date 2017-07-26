Белорусский узор и новый фонтаны. В Бобруйске начали реконструкцию площади у Дворца искусств

Началась реконструкция площади у Дворца искусств в Бобруйске. Ее планируют закончить к ноябрю. За это время тут отремонтируют фонтаны, сделают новое освещение и заменят плитку, пишет « Вечерний Бобруйск ».



Фото: Ирина Рябова, «Вечерний Бобруйск»

Необходимость отремонтировать площадь у Дворца искусств назрела давно, сказал главный архитектор Бобруйска Артур Дарашкевич. По его словам, необходимо сделать ее комфортной для горожан, которые любят здесь отдыхать. К тому же на площади проводят массовые мероприятия.

На площади более 12 тыс. кв. м обустроят клумбы, плитку выложат в виде белорусского узора. Также после окончания работ площадь немного увеличится в размерах.



Схема, как будет выглядеть площадь после реконструкции.