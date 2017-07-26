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Белорусский узор и новый фонтаны. В Бобруйске начали реконструкцию площади у Дворца искусств
27.07.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by
Началась реконструкция площади у Дворца искусств в Бобруйске. Ее планируют закончить к ноябрю. За это время тут отремонтируют фонтаны, сделают новое освещение и заменят плитку, пишет «
Необходимость отремонтировать площадь у Дворца искусств назрела давно, сказал главный архитектор Бобруйска Артур Дарашкевич. По его словам, необходимо сделать ее комфортной для горожан, которые любят здесь отдыхать. К тому же на площади проводят массовые мероприятия.
На площади более 12 тыс. кв. м обустроят клумбы, плитку выложат в виде белорусского узора. Также после окончания работ площадь немного увеличится в размерах.
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Работы планируют завершить к ноябрю.
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