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Белорусский узор и новый фонтаны. В Бобруйске начали реконструкцию площади у Дворца искусств

27.07.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Началась реконструкция площади у Дворца искусств в Бобруйске. Ее планируют закончить к ноябрю. За это время тут отремонтируют фонтаны, сделают новое освещение и заменят плитку, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: Ирина Рябова, «Вечерний Бобруйск»

Необходимость отремонтировать площадь у Дворца искусств назрела давно, сказал главный архитектор Бобруйска Артур Дарашкевич. По его словам, необходимо сделать ее комфортной для горожан, которые любят здесь отдыхать. К тому же на площади проводят массовые мероприятия.

На площади более 12 тыс. кв. м обустроят клумбы, плитку выложат в виде белорусского узора. Также после окончания работ площадь немного увеличится в размерах.


Схема, как будет выглядеть площадь после реконструкции.
 
 
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