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Осиповичского бзнесмена обвиняют в мошенничестве на сумму 55 тысяч долларов
27.07.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Осиповичского бизнесмена уличили в мошенничестве. Он обманул покупателей, продав им заложенную собственность, рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.
41-летний руководитель двух частных предприятий по распиловке древесины, находящихся в Осиповичском районе, решил продать свою долю в уставном фонде одного из них и недвижимость второго. Покупателями стали два предпринимателя — также руководители осиповичских организаций.
Сделка обошлась в 55 тыс. долларов. Деньги продавец получил по расписке.
— При этом предприниматель скрыл от покупателей информацию о том, что данные объекты недвижимости уже находятся в залоге у ОАО «Белорусский народный банк» по ранее полученным кредитам и имеется судебное решение об обращении взыскания на это заложенное имущество и обязательства в связи с невозвратом кредитов, — уточнил Александр Шаройкин.
За мошенничество в отношении 41-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Предприниматель продал свою долю двух предприятий и не сказал покупателям, что имущество уже заложено.
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