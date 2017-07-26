ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осиповичского бзнесмена обвиняют в мошенничестве на сумму 55 тысяч долларов

27.07.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Осиповичского бизнесмена уличили в мошенничестве. Он обманул покупателей, продав им заложенную собственность, рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.


41-летний руководитель двух частных предприятий по распиловке древесины, находящихся в Осиповичском районе, решил продать свою долю в уставном фонде одного из них и недвижимость второго. Покупателями стали два предпринимателя — также руководители осиповичских организаций.

Сделка обошлась в 55 тыс. долларов. Деньги продавец получил по расписке.

— При этом предприниматель скрыл от покупателей информацию о том, что данные объекты недвижимости уже находятся в залоге у ОАО «Белорусский народный банк» по ранее полученным кредитам и имеется судебное решение об обращении взыскания на это заложенное имущество и обязательства в связи с невозвратом кредитов, — уточнил Александр Шаройкин.

За мошенничество в отношении 41-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель продал свою долю двух предприятий и не сказал покупателям, что имущество уже заложено.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Под видом работника фирмы гомельчанин в течении семи дней воровал инструмент со стройпредприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика