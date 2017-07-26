Осиповичского бзнесмена обвиняют в мошенничестве на сумму 55 тысяч долларов

Осиповичского бизнесмена уличили в мошенничестве. Он обманул покупателей, продав им заложенную собственность, рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.





41-летний руководитель двух частных предприятий по распиловке древесины, находящихся в Осиповичском районе, решил продать свою долю в уставном фонде одного из них и недвижимость второго. Покупателями стали два предпринимателя — также руководители осиповичских организаций.

Сделка обошлась в 55 тыс. долларов. Деньги продавец получил по расписке.

— При этом предприниматель скрыл от покупателей информацию о том, что данные объекты недвижимости уже находятся в залоге у ОАО «Белорусский народный банк» по ранее полученным кредитам и имеется судебное решение об обращении взыскания на это заложенное имущество и обязательства в связи с невозвратом кредитов, — уточнил Александр Шаройкин.

За мошенничество в отношении 41-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.