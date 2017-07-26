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Под видом работника фирмы гомельчанин в течении семи дней воровал инструмент со стройпредприятия

27.07.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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36-летний мужчина освободился из тюрьмы и из всех видов заработка выбрал наиболее ему известный — кражу. Гомельчанин присмотрелся к нескольким вариантам и обратил внимание на небольшое строительное предприятие. Здесь ему подошли многие условия «труда»: качество ограждения территории и организация охраны, пишут «Гомельские ведомости».


— На территорию злоумышленник попадал разными способами, — сообщила подробности старший следователь 2-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Елена Осипова. — Иногда искал лазейки в ограждении, иногда просто проходил «как свой» через ворота. Проникнув туда, интересовался стройматериалами, электроинструментом, личными вещами строителей. Обратно возвращался тем же путем.

Наконец, спустя семь рабочих дней, охрана все-таки обратила внимание на незнакомого мужчину, который выходит из ворот — «работника» передали милиционерам. К тому времени он успел вынести с территории предприятия имущества более чем на 800 рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

 
 
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Мужчина искал лазейки в ограждении, иногда просто проходил "как свой" через ворота. Проникнув туда, интересовался стройматериалами, электроинструментом, личными...

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